باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سرهنگ حاتم ابراهیمی با گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: به منظور برقراری نظم، تسهیل در تردد راهپیمایان و حفظ امنیت ترافیکی تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۸:۰۰ صبح فردا چهارشنبه ۱۳ آبان تا پایان مراسم در معابر منتهی به محل برگزاری راهپیمایی ممنوع خواهد بود.

وی در تشریح جزئیات معابر مسدودشده افزود: مسیرهای تقاطع شهرام به سمت میدان ولایت‌فقیه (خیابان طالقانی)، تقاطع شهید مدنی - شهید مطهری به سمت میدان ولایت‌فقیه، تقاطع شهید باکری و شهید منتظری به سمت میدان ولایت‌فقیه، کنارگذر بلوار عطایی به سمت خیابان امام (ره)، میدان امام حسین (ع) به طرف خیابان امام (ره)، معبر ورودی کوچه آگاهی به سمت خیابان امام (ره)، کنارگذر خیابان ارتش به طرف پنجراه و میدان انقلاب، خیابان آیت‌الله کاشانی از سه‌راهی هلال‌احمر به سمت میدان انقلاب و تمامی مسیرهای فرعی منتهی به خیابان امام (ره)، تقاطع استادان به سمت میدان انقلاب خیابان سپهبد شهید سلیمانی و سایر معابر ورودی به رینگ راهپیمایی مشمول محدودیت تردد کامل هستند.

رئیس پلیس راهور استان با تأکید بر لزوم رعایت هشدارهای انتظامی تصریح کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود جهت حضور در مراسم حتی‌الامکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کرده و از آوردن خودروهای شخصی خودداری کنند.

وی با هشدار نسبت به توقف خودروها در حریم راهپیمایی خاطرنشان کرد: پارک هرگونه وسیله نقلیه در مسیرهای اعلامی و تقاطع‌های منتهی به مراسم اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده خودروها بلافاصله با جرثقیل به توقفگاه منتقل خواهند شد و همچنین عبور و مرور موتورسیکلت و دوچرخه نیز در میان جمعیت و مسیرهای اعلامی ممنوع است.

سرهنگ ابراهیمی در پایان یادآور شد: رانندگانی که قصد تردد در معابر درون‌شهری را دارند مسیرهای جایگزین را برای رسیدن به مقاصد خود انتخاب کرده و همانند همیشه با خادمان خود در مجموعه پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند.