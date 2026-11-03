آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد اروپا با ذخایر گاز کمتر از ۷۵ درصد وارد زمستان شده و تداوم اختلال می‌تواند بازار جهانی را در ۲۰۲۷ نیز تحت فشار قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد اروپا در حالی وارد فصل زمستان می‌شود که ذخایر گاز طبیعی این قاره به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۳ رسیده است. این نهاد همچنین هشدار داد که فشار بر بازار جهانی گاز ممکن است در سال ۲۰۲۷ نیز ادامه یابد.

این آژانس در گزارشی توضیح داد که میزان پرشدگی مخازن گاز در اتحادیه اروپا تا پایان ماه اکتبر از ۷۵ درصد فراتر نرفته است؛ رقمی که پایین‌ترین سطح در بیش از یک دهه گذشته به شمار می‌رود و فاصله قابل‌توجهی با حداقل سطح ۸۰ درصدی تعیین‌شده از سوی اتحادیه اروپا دارد.

آژانس بین‌المللی انرژی این کاهش ذخایر را به چند عامل نسبت داد که مهم‌ترین آنها بسته شدن تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه است؛ مسئله‌ای که بر واردات گاز طبیعی مایع اروپا تاثیر گذاشته است. این در حالی است که ذخایر گاز اروپا از پایان زمستان گذشته نیز در سطح پایینی قرار داشت.

به تعویق انداختن خرید گاز از سوی خریداران، به امید کاهش قیمت‌ها که هرگز محقق نشد، نیز روند پر کردن مجدد مخازن را کند کرد. از سویی دیگر با وجود افزایش سرعت ذخیره‌سازی گاز در ماه‌های اوت، سپتامبر و اکتبر، مجموع گاز تزریق‌شده به مخازن در فصل ذخیره‌سازی حدود ۴ درصد کمتر از میانگین پنج سال گذشته بود.

این آژانس هشدار داد کاهش ذخایر، وابستگی اروپا به واردات گاز طبیعی مایع از بازار‌های جهانی برای تامین تقاضا در دوره‌های اوج مصرف را افزایش می‌دهد و این قاره را بیش از پیش در معرض خطر کمبود عرضه قرار می‌دهد؛ به‌ویژه اگر زمستان پیش‌رو سردتر از حد انتظار باشد یا اختلالات فنی و بی‌ثباتی‌های بیشتری در عرضه گاز رخ دهد.

منبع: النشره

برچسب ها: گاز در اروپا ، بحران گاز اروپا ، تنگه هرمز
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