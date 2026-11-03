باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ریاست شمس‌الدین حسینی، در دیدار با محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و اعضای هیات عامل، ضمن قدردانی از عملکرد این سازمان در مدیریت شرایط جنگی و حفظ پایداری فعالیت بنادر تجاری کشور، بر ضرورت نوسازی ناوگان خدماتی و تأمین و جایگزینی تجهیزات بندری و دریایی تأکید کردند.

محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در این نشست گزارشی از عملکرد و تاب‌آوری بنادر تجاری کشور در جریان دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان ارائه کرد و با تشریح چالش‌ها و نیازهای زیرساختی و عملیاتی این سازمان، نوسازی ناوگان تجاری و خدماتی در بنادر شمالی و جنوبی کشور و تأمین و جایگزینی تجهیزات فرسوده بندری و دریایی را از اولویت‌های مهم این بخش برشمرد.

وی همچنین با تشریح اقدامات و برنامه‌های مرجع دریایی کشور در دوره پساجنگ، به الزامات بازسازی، تقویت ظرفیت‌های عملیاتی و ارتقای آمادگی بنادر برای مواجهه با شرایط و تهدیدات احتمالی پرداخت.

در ادامه این نشست، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در خط مقدم جنگ قرار داشته است، عملکرد این سازمان در مدیریت شرایط جنگی و دوره پساجنگ را قابل تحسین دانست.

وی تاب‌آوری بنادر تجاری کشور در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، حفظ چرخه تجارت و استمرار ارائه خدمات بندری، با وجود تهدیدات دشمن و حملات به زیرساخت‌های بندری را عملکردی ارزشمند و مثال‌زدنی توصیف کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با قدردانی از تلاش‌های مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی و فعالان بخش بندری و دریایی کشور، بر ضرورت حمایت از این بخش و حفظ پایداری فعالیت بنادر به‌عنوان یکی از ارکان راهبردی تجارت خارجی و اقتصاد ملی تأکید کرد.