طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بار با هدف جایگزینی وانت‌های فرسوده، پس از ۱۵ سال با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و گروه خودروسازی سایپا (زامیاد) کلید خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، با اشاره به آغاز این طرح اعلام کرد: این اقدام با هدف کاهش آلایندگی، ارتقای ایمنی جاده‌ای و حمایت از معیشت خانوار‌ها تدوین شده است. بر اساس این طرح، دارندگان وانت‌های قدیمی می‌توانند خودرو‌های خود را با دستگاه‌های صفرکیلومتر نیسان زامیاد (بنزینی یا دوگانه‌سوز) جایگزین کنند.

به گفته مقیمی با توجه به تردد بیش از ۲.۵ میلیون دستگاه وانت در کشور که حدود ۳۰ درصد آنها فرسوده هستند، این طرح گامی مؤثر در نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل بار محسوب می‌شود.

وی افزود: در راستای حمایت از متقاضیان، بسته حمایتی شامل ۳۰۰ میلیون تومان یارانه اسقاط و ۱.۱ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است. همچنین با احتساب ارزش لاشه خودروی فرسوده (بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان)، بخش قابل توجهی از هزینه‌های جایگزینی پوشش داده خواهد شد.

شایان ذکر است متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام اولیه در سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به نشانی nnhk.ir مراجعه کنند. پس از انتشار فراخوان رسمی شرکت زامیاد، مراحل تکمیل ثبت‌نام و خرید از طریق سامانه فروش گروه خودروسازی سایپا انجام خواهد شد.

منبع: ایدرو نیوز

برچسب ها: ایدرو ، وانت
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