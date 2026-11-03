مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دشمنی برخی کشورهای غربی محدود به تحولات امروزی ایران نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین روز «دانش‌آموز اندیشه‌ورز، استکبارستیز و سازنده ایران فردا» به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز با حضور دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری برگزار شد.

در این آئین حجت‌الاسلام میرمجید سیدقریشی،مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دشمنی برخی کشورهای غربی محدود به تحولات امروزی نیست؛ چنان‌که استناد برخی مقام‌های آمریکایی به جنگ ایران و یونان در دوران هخامنشیان، بیانگر تداوم روایت‌های دیرینه علیه ملت ایران است.

وی همچنین به بازتاب ویژگی‌های ملت ایران در متون دینی یهود اشاره کرد و افزود: بر اساس روایاتی که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده و به نقل از برخی خاخام‌ها مطرح گشته، «صبر و شکیبایی» به‌عنوان ویژگی برجسته ایرانیان توصیف شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده پایداری این ملت در مواجهه با دشواری‌هاست.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی بر ضرورت هوشیاری در برابر جریان‌های انحرافی تأکید کرد و گفت: جامعه باید مراقب فریب‌ها و نیرنگ‌هایی باشد که با جابه‌جایی جایگاه دوست و دشمن، اذهان را از واقعیت‌ها منحرف می‌سازند.

وی در تبیین راهکارهای مقابله با شرایط کنونی، دو مؤلفه «ورود آگاهانه و مبتنی بر شناخت به مسائل دینی و اجتماعی» و «تقویت روحیه صبر و استقامت» را ضروری دانست و تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر توکل به خداوند و باور به آینده‌ای روشن، توان ایستادگی در برابر فشارهای مختلف را دارد؛ چرا که خداوند حامی صابران است.

در ادامه این آئین بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در آستانه روز دانش‌آموز با تأکید بر اینکه خصومت آمریکا با ایران ریشه‌ای تاریخی دارد، تصریح کرد که ریشه این اختلافات را نباید صرفاً به تسخیر سفارت در سال ۵۸ تقلیل داد؛ بلکه این تقابل، همان‌گونه که امام خمینی (ره) بارها تأکید کرده‌اند، به سال ۱۳۳۲ و دهه‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به جایگاه نسل جوان در عرصه‌های بین‌المللی، دانش‌آموزان امروز را مدیران و آینده‌سازان فردای کشور خواند که از ظرفیت‌های فکری و علمی بالایی برای اداره امور کلان کشور برخوردارند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین به مناسبت گرامیداشت ۱۳ آبان، پیشنهاد کرد مبلغ ۱۰ میلیون تومان پاداش نقدی به تمامی معلمان و کارکنان زحمتکش مدارس سما اختصاص یابد.