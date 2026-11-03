باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آمریکا قصد دارد از متحدان خود در ناتو بخواهد منابع مالی بیشتری برای برنامه کلیدی تأمین تسلیحات اوکراین اختصاص دهند؛ اقدامی که به نوشته بلومبرگ و به نقل از منابع آگاه، نشان‌دهنده تداوم حمایت نظامی واشنگتن از کی‌یف است.

به گفته منابع آگاه، درخواست آمریکا برای افزایش تأمین مالی برنامه «PURL» ناتو ممکن است از همین ماه مطرح شود.

این منابع اعلام کردند: «آمریکا پیش‌تر به برخی متحدان خود اطلاع داده است که درخواست تأمین مالی خواهد کرد.» هنوز مشخص نیست واشنگتن دقیقاً چه میزان بودجه اضافی درخواست خواهد کرد، اما به گفته این منابع، برای بسته‌های تسلیحاتی که پیش‌تر تصویب شده‌اند، حدود ۲ میلیارد دلار کسری بودجه وجود دارد.

منابع مذکور افزودند آمریکا همچنان پیش از آنکه متحدان هزینه تسلیحات را تأمین کنند، به ارسال سلاح ادامه می‌دهد و در صورت تصمیم پنتاگون برای افزایش محموله‌های تسلیحاتی، این کسری ممکن است بیشتر شود.

برنامه «PURL» یکی از ارکان تلاش‌های ناتو برای تقویت توان دفاعی اوکراین به شمار می‌رود. در چارچوب این برنامه، متحدان هزینه خرید تسلیحات آمریکایی را پرداخت می‌کنند و این تجهیزات سپس به اوکراین ارسال می‌شود. محموله‌های پیشین شامل سامانه‌های حیاتی پدافند هوایی و دیگر تجهیزات نظامی بوده است.

بلومبرگ نوشت فشار مالی جدید نشان می‌دهد پنتاگون اجازه نداده است تنش لفظی میان واشنگتن و کی‌یف، نقش مهم شرکت‌های صنایع دفاعی آمریکا در تأمین تسلیحات اوکراین را مختل کند. به گفته منابع، ارسال تسلیحات آمریکا حتی در دوره‌هایی که تأمین مالی متحدان از سرعت تحویل محموله‌های آمریکایی عقب مانده، ادامه یافته است.

با این حال، اختلاف میان روند کمک‌های نظامی آمریکا و اظهارات ترامپ، متحدان واشنگتن را دچار سردرگمی کرده و گاهی متقاعد کردن آنها برای تأمین مالی تسلیحات جدید را دشوارتر ساخته است.

برخی منابع با اشاره به این موضوع گفتند کشور‌های اروپایی در شرایطی که جنگ وارد پنجمین سال خود شده است، درباره تأمین مالی آن محتاط‌تر شده‌اند. چند کشور مهم اروپایی، از جمله اسپانیا، فرانسه و ایتالیا نیز امسال یا سال آینده انتخابات خواهند داشت.

به گفته افراد آگاه، آمریکا ماه گذشته در واکنش به حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه، تهدید کرده بود ارسال تسلیحات در چارچوب برنامه «PURL» را متوقف کند؛ اما این تهدید عملی نشد و برنامه به فعالیت خود ادامه داد.

فروش موشک‌های پاتریوت به اوکراین

در اقدامی جداگانه و خارج از چارچوب برنامه «PURL»، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه فروش موشک‌های سامانه پاتریوت به اوکراین به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار را تصویب کرد. هزینه این قرارداد از محل کمک‌های مالی کانادا، آلمان، نروژ و اتحادیه اروپا تأمین می‌شود.

به نوشته بلومبرگ، این‌گونه فروش‌های تسلیحاتی معمولاً از زمان تصویب تا تحویل تجهیزات چند سال طول می‌کشند.

منبع: بلومبرگ