باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اکبر درویشی فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر در تشریح جزئیات این خبر، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت طلاجات از بانوان در استان‌های گیلان و گلستان و دریافت اخباری مبنی بر اختفای متهمان در شهرستان بابلسر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی و شناسایی مخفیگاه متهمان، با هماهنگی قضایی طی عملیاتی غافلگیرانه و منسجم موفق به دستگیری اعضای این باند شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر گفت: متهمان در بازجویی‌های تخصصی به ارتکاب سرقت با خوراندن داروی بیهوشی از طریق قهوه در قرار‌های کاری، سرقت طلاجات و اذیت و آزار مالباختگان اعتراف کردند.

سرهنگ درویشی با اشاره به اینکه متهمان دارای سوابق متعدد در زمینه سرقت و کلاهبرداری بوده‌اند، افزود: برابر اعلام کارشناسان پلیس آگاهی، ارزش تقریبی اموال مسروقه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

او گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

منبع:پلیس مازندران