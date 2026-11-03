فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت به عنف طلاجات بانوان در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اکبر درویشی فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر در تشریح جزئیات این خبر، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت طلاجات از بانوان در استان‌های گیلان و گلستان و دریافت اخباری مبنی بر اختفای متهمان در شهرستان بابلسر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی و شناسایی مخفیگاه متهمان، با هماهنگی قضایی طی عملیاتی غافلگیرانه و منسجم موفق به دستگیری اعضای این باند شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر گفت: متهمان در بازجویی‌های تخصصی به ارتکاب سرقت با خوراندن داروی بیهوشی از طریق قهوه در قرار‌های کاری، سرقت طلاجات و اذیت و آزار مالباختگان اعتراف کردند.

سرهنگ درویشی با اشاره به اینکه متهمان دارای سوابق متعدد در زمینه سرقت و کلاهبرداری بوده‌اند، افزود: برابر اعلام کارشناسان پلیس آگاهی، ارزش تقریبی اموال مسروقه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

او گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: سارقان حرفه ای ، سرقت اموال
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