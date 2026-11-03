فرسایش ذخایر موشکی و توان نظامی آمریکا در کنار قدرت ایران برای گسترش و طولانی‌کردن درگیری، ازسرگیری جنگ را به قماری پرهزینه برای ترامپ تبدیل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجله آمریکایی «فارن پالیسی» درباره خطر ازسرگیری جنگ علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا هشدار داد و اعلام کرد که با توجه به کاهش ذخایر مهمات و خسارت‌های واردشده به تجهیزات و هواپیما‌های نظامی، آغاز دوباره جنگ می‌تواند برای آمریکا «قمار بزرگی» باشد.

این مجله به افزایش نشانه‌ها درباره احتمال ازسرگیری جنگ از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از انتخابات اشاره کرد و نوشت اظهارات متناقض او درباره برنامه‌هایش نشان می‌دهد که هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است.

فارن پالیسی همچنین خاطرنشان کرد که با وجود ازسرگیری تلاش‌های دیپلماتیک در هفته گذشته، پذیرش شروط ایران، از جمله لغو تمامی تحریم‌های آمریکا، برای واشنگتن دشوار خواهد بود.

فرسایش ذخایر مهمات و خسارت به هواپیما‌ها

بر اساس برآورد‌های این مجله، هزینه جنگ برای مالیات‌دهندگان آمریکایی تاکنون به حدود ۴۷.۱ میلیارد دلار رسیده است. همچنین آمریکا از زمان آغاز جنگ، تا ۶۵ درصد از موشک‌های رهگیر پاتریوت و ۸۰ درصد از موشک‌های رهگیر سامانه تاد را مصرف کرده است.

این گزارش همچنین از کاهش ذخایر موشک‌های تاماهاوک از حدود ۳ هزار فروند به ۲ هزار فروند خبر داد و به گزارش‌هایی درباره تقریبا تخلیه کامل ذخایر موشک‌های سامانه موشکی تاکتیکی اتکمز ارتش آمریکا  و موشک‌های حمله دقیق اشاره کرد.

فارن پالیسی همچنین به برآورد‌هایی درباره از دست رفتن حدود چهار پهپاد MQ-۹ ریپر ارتش آمریکا در جریان جنگ اشاره کرد و توضیح داد که جایگزینی این ذخایر سال‌ها زمان خواهد برد.

جاناتان پانیکوف، مدیر ارشد ابتکار امنیت غرب آسیا اسکوکرافت در شورای آتلانتیک، در این‌باره گفت توانمندی‌های پیشرفته و دوربرد آمریکا، از جمله موشک‌های تاماهاوک، «به‌شدت تحلیل رفته‌اند» و تعداد سامانه‌های پاتریوت و تاد نیز محدود است؛ هرچند ابزار‌های دیگری برای اجرای ماموریت‌هایی که رئیس‌جمهور در دست بررسی دارد، همچنان در اختیار واشنگتن قرار دارد.

آمادگی کوتاه‌مدت و نگرانی‌های بلندمدت

این مجله خاطرنشان کرد که آمریکا همچنان از توانمندی‌های نظامی قابل‌توجهی در منطقه برخوردار است که شامل بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی و دو گروه تهاجمی ناو هواپیمابر می‌شود. یک گروه سوم نیز در مسیر حرکت به منطقه قرار دارد و انتظار می‌رود در اواخر ماه جاری میلادی به آنجا برسد.

استیسی پتی‌جان، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه دفاعی در مرکز امنیت آمریکای جدید، گفت آمریکا به احتمال زیاد در کوتاه‌مدت برای اجرای عملیات‌های برنامه‌ریزی‌شده آمادگی دارد.

وی به اعزام یک واحد اضافی از سامانه‌های پاتریوت از ایالت تگزاس به رژیم تررویستی اسرائیل اشاره کرد و احتمال داد پنتاگون هواپیما‌ها و نیرو‌هایی را که در پایگاه‌های نزدیک‌تر به ایران و با حفاظت کمتر، مانند پایگاه‌های بحرین و العدید قطر مستقر بودند، به مناطق دیگری منتقل کرده باشد.

با این حال، او درباره آمادگی نظامی آمریکا در بلندمدت ابراز نگرانی کرد؛ نگرانی‌هایی که کمبود مهمات تهاجمی دوربرد و موشک‌های رهگیر، به تعویق افتادن تعمیر و نگهداری ناو‌ها و اختلال در چرخه آمادگی نظامی را شامل می‌شود.

توانایی ایران برای طولانی کردن درگیری

فارن پالیسی به گزارش‌هایی اشاره کرد که بر اساس آنها، واشنگتن به متحدان خود در کشور‌های حاشیه خلیج فارس اطلاع داده است که برای یک کارزار نظامی کوتاه‌مدت و فشرده علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و تاسیسات هسته‌ای ایران آماده باشند؛ عملیاتی که هدف آن تقویت موضع آمریکا در مذاکرات عنوان شده است.

با این حال، این مجله تاکید کرد هزاران حمله آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل نتوانسته تهران را از مطالبات خود عقب‌نشینی دهد و ایران توانایی خود را برای تطبیق تاکتیک‌ها و ادامه اختلال در تردد دریایی از تنگه هرمز نشان داده است.

پتی‌جان هشدار داد آمادگی ایران برای اجرای کارزار حملات طولانی‌مدت علیه نیرو‌های آمریکایی در منطقه و زیرساخت‌ها می‌تواند به‌سرعت توان آمادگی نظامی آمریکا را تحلیل ببرد. او به همین دلیل، ازسرگیری جنگ را «قمار بزرگی» توصیف کرد.

در همین زمینه، این گزارش به تاکید حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران، در دیدار اخیر با فرماندهان نظامی اشاره کرد که پاسخ ایران «فوری و موثر» و «بدون محدودیت جغرافیایی» خواهد بود.

فارن پالیسی پیش‌بینی کرد ایران در صورت ازسرگیری جنگ، پایگاه‌های آمریکا و تاسیسات انرژی در کشور‌های عربی را هدف قرار دهد و به هشدار‌های تهران درباره احتمال گسترش دامنه اهداف اشاره کرد.

پیامد‌هایی فراتر از منطقه

پتی‌جان تاکید کرد دفاع از تمامی مواضع و تاسیسات غیرممکن است و توضیح داد که اعزام جنگنده‌های بیشتر برای رهگیری پهپاد‌ها یا هدف قرار دادن سکو‌های پرتاب موشک ایران، فشار‌هایی بر ارتش آمریکا تحمیل می‌کند که ادامه آنها برای مدتی نامحدود دشوار خواهد بود.

او افزود هدف قرار دادن سکو‌های پرتاب موشک مستلزم پرواز بر فراز ایران است؛ اقدامی که جنگنده‌های آمریکایی را در معرض خطر سرنگونی قرار می‌دهد. در مقابل، انجام عملیات از پایگاه‌های دورتر نیز موجب طولانی‌تر شدن پرواز‌ها و افزایش نیاز به هواپیما‌های سوخت‌رسان می‌شود.

این کارشناس همچنین درباره دشواری تامین تسلیحات اضافی برای نیرو‌هایی که هم‌زمان در معرض حمله قرار دارند، هشدار داد.

پانیکوف نیز در جمع‌بندی این گزارش گفت افزایش توانمندی‌های نظامی به‌کارگرفته‌شده علیه ایران، به معنای کاهش ظرفیت‌های در دسترس آمریکا برای مقابله با درگیری‌های احتمالی دیگر در آینده خواهد بود.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، دونالد ترامپ ، ارتش آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
فریب نخورید.
صلاح هسته ای. حمله زمینی. فتح سواحل خلیج فارس کمک رسانی زمینی به یمن و ... باید در دستور کار قرار بگیره.
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