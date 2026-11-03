رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان و نخستین مرحله توزیع سهمیه المپیک، با کسب مقام پانزدهمی امیرمحمد نکونام آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان و نخستین مرحله توزیع سهمیه المپیک در دوحه قطر، امیرمحمد نکونام در ماده تفنگ ۱۰ متر مردان با کسب ۶۳۰.۳ امتیاز در میان ۱۰۵ تیرانداز در جایگاه پانزدهم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.

در این ماده، سه نماینده از چین، دو تیرانداز از کرواسی و نمایندگانی از کشورهای فرانسه، اسلواکی و نروژ جواز حضور در فینال را کسب کردند. در این ماده سه سهمیه المپیک ۲۰۲۸ توزیع خواهد شد.

رقابت‌های تفنگ ۱۰ متر بانوان نیز تا ساعاتی دیگر آغاز می‌شود و شرمینه چهل‌امیرانی، هلیا خمسه و ساینا تیموری نمایندگان کشورمان در این ماده خواهند بود.

برچسب ها: تیراندازی ، تیراندازی قهرمانی ، مسابقات ورزشی
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