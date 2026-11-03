قطر اعلام کرد تلاش‌ها برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا و دستیابی به توافق ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، روز سه‌شنبه اعلام کرد تلاش‌ها برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا و فراهم کردن زمینه دستیابی به توافق میان دو طرف همچنان ادامه دارد.

الانصاری گفت واشنگتن و تهران در حال بررسی پیشنهاد‌هایی هستند که در قالب طرح‌هایی برای تسهیل دستیابی به توافق میان دو کشور ارائه شده است.

وی با اشاره به تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای افزود هماهنگی میان رهبران کشور‌های منطقه برای یافتن راه‌حلی برای بحران و جلوگیری از پیامد‌های فاجعه‌بار تشدید تنش‌ها در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین تأکید کرد دوحه برای پایان دادن به بحران کنونی، از نزدیک با شرکای منطقه‌ای و جامعه بین‌المللی همکاری می‌کند.

الانصاری با تأکید بر اینکه آزادی کشتیرانی موضوعی غیرقابل‌مذاکره است، هرگونه تهدید علیه کشتی‌های قطری و دیگر شناور‌ها را رد کرد و گفت قطر برای دستیابی به توافقی که به اعتمادسازی و تقویت صلح در منطقه منجر شود، تلاش می‌کند.

وی همچنین اظهار داشت ایران و آمریکا پایبندی خود را به مسیر مذاکرات نشان داده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه قطر در بخش دیگری از سخنان خود، اتهامات برخی طرف‌های اسرائیلی درباره مداخله دوحه در انتخابات را رد کرد و گفت قطر نمی‌پذیرد که قربانی چنین اتهاماتی شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، وزارت خارجه قطر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۱۳ - آبان - ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است.
ترامپ جنایتکار از سال ۱۳۹۸ تاکنون بیش از ۹۹۹ هزار بار مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه ایران، دادگاه لاهه و سایر دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
رفتار ترامپ جنایتکار خطری واقعی برای آمریکا، منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
هر کشوری به آمریکا کمک کند جزو اهداف ما خواهد بود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۱۲ - آبان - ۱۴۰۵
عراقچی و… از سال ۱۳۹۲ تاکنون در مذاکره متأسفانه در مورد بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی، اسرائیل کوتاهی و سکوت کردند و هم هیچ اعتراضی نکردند و نمی کنند چرا.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
فوری؛ آمریکا حمله به قشم را تایید کرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
پاسخ بعدی به آمریکا گسترده‌تر خواهد بود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
سربازان تروریست آمریکایی و صهیونیستی دیگر ‌در امان نخواهند بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۱۲ - آبان - ۱۴۰۵
هدف اصلی ما ۱۰۰ درصد فقط اخراج نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۱۲ - آبان - ۱۴۰۵
ولی اما ما از سال ۱۳۵۹ تاکنون هنوز هم با برخی کشورهای عربی جنایتکار ۱۰۰ درصد فقط مشکل داریم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
هدف اصلی ما ۱۰۰ درصد فقط اخراج نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
قطر از سال 1359 تاکنون نماینده آمریکا جنایتکار در منطقه است و هم شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار در منطقه بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
و این در حالی است که هیئت ایرانی در دوحه با مسئولان آمریکا جنایتکار مذاکره می کنند، نه هیئت قطری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۱۲ - آبان - ۱۴۰۵
در جنگ تحمیلی هشت ساله همه کشورهای عربی جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکار همه جانبه از صدام کمک و حمایت می کردند.
و این در حالی است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از سال ۱۳۵۹ تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار و اروپا جنایتکار و هم همه گروه های تروریستی جنایتکار در منطقه هستند
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار و به همراه اسرائیل جنایتکار در خرداد، تیر، اسفند ماه سال ۱۴۰۴ و در سال ۱۴۰۵ از خاک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به کشورمان تجاوز و حمله کردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
جنگ علیه ایران رؤیای اقتصادی کشورهای عربی را آشفته کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
آمریکا به اقدامات ضد حقوق بشری خود ادامه می‌دهد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و اسرائیل در مجامع بین‌المللی کلید خورد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۱۲ - آبان - ۱۴۰۵
ادعای ترامپ: ممکن است مجبور شویم سایت کوه کلنگ در ایران را هدف قرار دهیم/ ما از شهریور ماه سال ۱۳۵۹ تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
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