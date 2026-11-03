باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، روز سه‌شنبه اعلام کرد تلاش‌ها برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا و فراهم کردن زمینه دستیابی به توافق میان دو طرف همچنان ادامه دارد.

الانصاری گفت واشنگتن و تهران در حال بررسی پیشنهاد‌هایی هستند که در قالب طرح‌هایی برای تسهیل دستیابی به توافق میان دو کشور ارائه شده است.

وی با اشاره به تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای افزود هماهنگی میان رهبران کشور‌های منطقه برای یافتن راه‌حلی برای بحران و جلوگیری از پیامد‌های فاجعه‌بار تشدید تنش‌ها در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین تأکید کرد دوحه برای پایان دادن به بحران کنونی، از نزدیک با شرکای منطقه‌ای و جامعه بین‌المللی همکاری می‌کند.

الانصاری با تأکید بر اینکه آزادی کشتیرانی موضوعی غیرقابل‌مذاکره است، هرگونه تهدید علیه کشتی‌های قطری و دیگر شناور‌ها را رد کرد و گفت قطر برای دستیابی به توافقی که به اعتمادسازی و تقویت صلح در منطقه منجر شود، تلاش می‌کند.

وی همچنین اظهار داشت ایران و آمریکا پایبندی خود را به مسیر مذاکرات نشان داده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه قطر در بخش دیگری از سخنان خود، اتهامات برخی طرف‌های اسرائیلی درباره مداخله دوحه در انتخابات را رد کرد و گفت قطر نمی‌پذیرد که قربانی چنین اتهاماتی شود.

منبع: الجزیره