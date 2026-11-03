باشگاه خبرنگاران جوان - امین بنایی رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس با اعلام این خبر اظهار کرد: بررسی داده‌های تردد ثبت‌شده در محور‌های مواصلاتی استان طی مهرماه نشان می‌دهد که جابه‌جایی وسایل نقلیه در مسیر‌های ورودی و خروجی فارس با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

او با اشاره به متوسط تردد روزانه در محور‌های ورودی و خروجی استان افزود: در مهرماه امسال، متوسط تردد روزانه در محور‌های خروجی فارس ۷۰ هزار و ۷۸۸ مورد و در محور‌های ورودی استان ۷۲ هزار و ۲۰ مورد ثبت شده است.

بنایی ادامه داد: این آمار بیانگر حجم قابل توجه رفت‌وآمد در شبکه راه‌های استان و اهمیت محور‌های مواصلاتی فارس در جابه‌جایی مسافران و وسایل نقلیه است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس با اشاره به وضعیت تردد در محور شیراز ـ مرودشت گفت: متوسط تردد روزانه در این محور طی مهرماه به ۵۸ هزار و ۷۷۸ مورد رسید که نشان‌دهنده حجم بالای رفت‌وآمد در یکی از مسیر‌های مهم مواصلاتی استان است.

او با بیان اینکه بیشترین میزان تردد در این محور بین ساعات ۱۴ تا ۱۵ ثبت شده است، افزود: اطلاع از ساعات اوج ترافیک می‌تواند در برنامه‌ریزی سفرها، مدیریت جریان عبور و مرور و کاهش زمان سفر کاربران جاده‌ای مؤثر باشد.

بنایی در ادامه با اشاره به کم‌ترددترین محور استان اظهار کرد: محور لار ـ لامرد با متوسط تردد روزانه یک‌هزار و ۸۲ مورد، کمترین میزان تردد را در میان محور‌های مورد بررسی طی مهرماه به خود اختصاص داده است.

او خاطرنشان کرد: پایش مستمر وضعیت تردد در محور‌های مواصلاتی استان، امکان شناسایی تغییرات جریان ترافیک و ارزیابی نیاز‌های شبکه راه‌ها را فراهم می‌کند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس در پایان بر اهمیت استفاده از داده‌های سامانه‌های هوشمند جاده‌ای در تحلیل وضعیت ترافیک و برنامه‌ریزی برای مدیریت سفر‌ها تأکید کرد و گفت: اطلاعات ثبت‌شده از تردد وسایل نقلیه، مبنای مهمی برای بررسی الگو‌های سفر و ارتقای خدمات‌رسانی در محور‌های مواصلاتی استان به شمار می‌رود.

منبع: رهداری فارس