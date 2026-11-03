کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز شاهد سبزپوشی بازار سرمایه بودیم؛ به‌طوری‌که در اکثر نماد‌ها و به‌صورت جزئی‌تر، حدود ۸۵ درصد بازار با روند مثبت همراه شدند و تنها ۱۵ درصد بازار در محدوده منفی معامله شدند.

او افزود: بازار سرمایه یک رفت‌وبرگشت سنگین را تجربه کرد و از محدوده ۸ میلیون واحد، ریزشی در حدود یک میلیون واحد را به ثبت رساند. روز گذشته معاملات بازار متعادل بود و امروز نیز بازار عملکرد مثبتی داشت؛ به‌طوری‌که شاخص کل با رشد ۲.۲۹ درصدی همراه شد که ارقام قابل‌قبولی در شرایط دو هفته اخیر بازار سرمایه محسوب می‌شوند.

غفوری ادامه داد: طی دو هفته اخیر، تمامی دارایی‌های سرمایه‌گذاری از جمله دلار و طلا نیز شرایط منفی را تجربه کردند و می‌توان گفت شاهد یکی از کم‌سابقه‌ترین دوره‌ها از نظر افت هم‌زمان دارایی‌های مالی بودیم؛ به‌طوری‌که کاهش قیمت در دسته‌های مختلف دارایی‌ها مشاهده شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت شاخص کل اظهار کرد: تا زمانی که بازار سرمایه زیر محدوده ۸ میلیون واحد قرار دارد، فعلاً باید انتظار نوسان را داشت. تا زمانی که شاخص نتواند بالاتر از این محدوده تثبیت شود، نمی‌توان انتظار رشد پایدار از بازار داشت.

او تصریح کرد: باید دید معاملات فردا چه سرنوشتی را برای بازار رقم خواهد زد. به اعتقاد من، اگر بازار بتواند در معاملات فردا رشد قدرتمندی را ثبت کند، این موضوع می‌تواند نویدبخش بازگشت مجدد بازار سرمایه به مسیر صعودی باشد؛ اما تا زمانی که شاخص زیر محدوده مذکور قرار دارد و در این محدوده نوسان می‌کند، شرایط بازار همچنان نوسانی خواهد بود.

غفوری در پاسخ به پرسشی درباره توصیه به سهامداران در شرایط فعلی بازار گفت: در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری در یک سبد متنوع می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این سبد می‌تواند شامل طلا، سهام یا دارایی‌های فیزیکی مانند ملک باشد که البته سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به مبالغ اولیه بالاتری نیاز دارد.

او افزود: به نظر من، در شرایط فعلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند گزینه مناسبی باشند و حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از سبد سرمایه‌گذاری افراد را تشکیل دهند. مابقی سرمایه نیز می‌تواند به صندوق‌های کالایی اختصاص پیدا کند. این ابزار‌ها ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارند و سرمایه‌گذاران می‌توانند با نگاه به افق زمانی پایان سال، شرایط ورود به این صندوق‌ها را بررسی کنند.

*گفتنی است، مطلب بالا تنها یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش محسوب نمی‌شود.*