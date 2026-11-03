باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های دسته ۸۲.۵ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان پرس سینه نابینایان و کم‌بینایان ۲۰۲۶ با حضور چهار ورزشکار از کشورهای ایران، روسیه و اوکراین برگزار شد.

احد جواهری نماینده کشورمان در این دسته وزنی هر سه حرکت خود را با موفقیت اجرا کرد و در حرکت سوم وزنه ۱۵۴ کیلوگرمی را مهار کرد تا ضمن ثبت بهترین رکورد دوران ورزشی خود، رکورد شخصی‌اش را دو کیلوگرم ارتقا دهد.

رقابت اصلی این دسته میان نمایندگان ایران و اوکراین دنبال شد. ورزشکار اوکراینی که پیش از این در دسته ۷۵ کیلوگرم رقابت می‌کرد، امسال در دسته ۸۲.۵ کیلوگرم حضور یافت. هر دو ورزشکار در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۱۵۴ کیلوگرمی شدند، اما نماینده اوکراین به دلیل وزن بدن کمتر، در جایگاه نخست قرار گرفت.

در پایان این رقابت نماینده اوکراین به مدال طلا دست یافت و احد جواهری با ثبت رکورد ۱۵۴ کیلوگرم، مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

جواهری در این رقابت با عملکردی موفق ضمن کسب عنوان نایب‌قهرمانی جهان، بهترین رکورد دوران ورزشی خود را به ثبت رساند.