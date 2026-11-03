احد جواهری در رقابت‌های پرس سینه قهرمانی جهان نابینایان و کم‌بینایان ۲۰۲۶، با مهار وزنه ۱۵۴ کیلوگرمی و ارتقای دو کیلوگرمی رکورد شخصی خود، به مدال نقره دسته ۸۲.۵ کیلوگرم دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های دسته ۸۲.۵ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان پرس سینه نابینایان و کم‌بینایان ۲۰۲۶ با حضور چهار ورزشکار از کشورهای ایران، روسیه و اوکراین برگزار شد.

احد جواهری نماینده کشورمان در این دسته وزنی هر سه حرکت خود را با موفقیت اجرا کرد و در حرکت سوم وزنه ۱۵۴ کیلوگرمی را مهار کرد تا ضمن ثبت بهترین رکورد دوران ورزشی خود، رکورد شخصی‌اش را دو کیلوگرم ارتقا دهد.

رقابت اصلی این دسته میان نمایندگان ایران و اوکراین دنبال شد. ورزشکار اوکراینی که پیش از این در دسته ۷۵ کیلوگرم رقابت می‌کرد، امسال در دسته ۸۲.۵ کیلوگرم حضور یافت. هر دو ورزشکار در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۱۵۴ کیلوگرمی شدند، اما نماینده اوکراین به دلیل وزن بدن کمتر، در جایگاه نخست قرار گرفت.

در پایان این رقابت نماینده اوکراین به مدال طلا دست یافت و احد جواهری با ثبت رکورد ۱۵۴ کیلوگرم، مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

جواهری در این رقابت با عملکردی موفق ضمن کسب عنوان نایب‌قهرمانی جهان، بهترین رکورد دوران ورزشی خود را به ثبت رساند.

برچسب ها: پرس سینه ، مسابقات نابینایان
خبرهای مرتبط
مهاباد قهرمان مسابقات پرس سینه آذربایجان‌غربی شد
برگزاری مسابقات استانی قهرمانی پرس سینه کاپ آزاد به میزبانی شهرستان مرند
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - ژاپن؛
شکست دختر بدمینتون‌باز ایران برابر نماینده ژاپن
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اتلتیکو مادرید ۰ - ۲ بایرن مونیخ/ باواریایی‌ها مادرید را فتح کردند + فیلم
بارسلونا ۳ - ۰ استون ویلا/ بارسایی‌ها در نقش مدعی ظاهر شدند + فیلم
فاینورد ۰ - ۳ اینترمیلان/ پیروزی قاطع نراتزوری در روتردام
افشای مدرک پرسپولیس برای دفاع در پرونده بیفوما
گل گهر - آرکاداغ؛ شاگردان مهدی رحمتی در اندیشه اولین برد آسیایی
آخرین اخبار
افشای مدرک پرسپولیس برای دفاع در پرونده بیفوما
گل گهر - آرکاداغ؛ شاگردان مهدی رحمتی در اندیشه اولین برد آسیایی
فاینورد ۰ - ۳ اینترمیلان/ پیروزی قاطع نراتزوری در روتردام
بارسلونا ۳ - ۰ استون ویلا/ بارسایی‌ها در نقش مدعی ظاهر شدند + فیلم
اتلتیکو مادرید ۰ - ۲ بایرن مونیخ/ باواریایی‌ها مادرید را فتح کردند + فیلم
سوغات سه امتیازی استقلال از بصره/ آسانی کار را تمام کرد
پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی؛ استقلال برای تقویت کدام پست‌ها باید دست به کار شود؟
استقلال و نگرانی از مصدومیت‌های سریالی؛ زنگ خطر برای کادر فنی به صدا درآمد
حذف احمدلو از بدمینتون جوانان المپیک
جواهری نایب قهرمان مسابقات پرس سینه نابینایان جهان شد
پانزدهمی نکونام در تیراندازی قهرمانی جهان
تراکتور شبانه سراغ جانشین نکونام رفت/ پایان زودهنگام جواد در تبریز؟
موضع تند خطیر علیه مدیران استقلال: برای دفاع از حق آبی‌ها حتی یک تماس هم نگرفتند!+ فیلم
علی پروین: حمید علیدوستی از بااخلاق‌ترین فوتبالیست‌ها بود/ هر چقدر هم بگوییم باز پیشکسوتان را فراموش می کنند+ فیلم
تراژدی در فوتبال اسپانیا؛ مهاجم تنریف درگذشت+ فیلم
خداحافظی سرمربی ایرانی پس از قتل مرموز رئیس بلغاری
اعزام ژیمناست‌های هنری و ترامپولین ایران به جام «کشور‌های عضو پیمان شانگهای»
جام ملت‌های آسیا به تعویق افتاد
آخرین حضور حمید خان در ورزشگاه شیرودی/هنرمندان و فوتبالی‌ها پای تابوت علیدوستی+ فیلم