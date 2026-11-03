امیرعلی احمدلو در سومین دیدار از رقابت‌های انفرادی بدمینتون جوانان المپیک داکار برابر نماینده آمریکا شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرعلی احمدلو نماینده بدمینتون ایران در رقابت‌های انفرادی پسران در گروه B در سومین دیدار به مصاف ریتیک راسمستی از آمریکا رفت، نتیجه را ۲ بر صفر (۲۱-۱۹، ۲۱-۱۹) واگذار کرد و از صعود به مرحله بعد بازماند.

احمدلو پیش از این در نخستین مسابقه خود مقابل نماینده غنا با امتیازهای ۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۸ به پیروزی رسیده بود. او در دومین دیدار نیز نماینده موریس را با امتیازهای ۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۱۹ مغلوب کرد تا دیدار سوم مقابل نماینده آمریکا، تعیین‌کننده صعود او به جمع هشت بازیکن برتر باشد.

به این ترتیب نماینده کشورمان با ثبت دو پیروزی مقابل غنا و موریس و یک شکست برابر آمریکا، به حضور خود در این دوره از بازی‌ها پایان داد.

برچسب ها: بدمینتون ، المپیک جوانان
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