مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت تدوین سریع نقشه راه هوش مصنوعی در صنعت برق، سرمایه انسانی متخصص را مهم‌ترین پشتوانه عبور از محدودیت‌ها و تضمین پایداری خدمات برق دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست بررسی عملکرد شرکت توانیر در حوزه‌های هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، آموزش، تحقیقات، بهره‌وری، نوسازی اداری و سرمایه انسانی، با حضور ماشاالله تابع‌جماعت معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر، معاونان و مدیران مرتبط برگزار شد.

محمد اله‌داد در این نشست با تأکید بر نقش راهبردی صنعت برق در پایداری کشور اظهار داشت: تاب‌آوری جامعه به تاب‌آوری صنعت برق گره خورده است و تداوم خدمت‌رسانی در شرایط دشوار، بیش از هر چیز به توان تخصصی، تعهد و تلاش سرمایه‌های انسانی این صنعت وابسته است.

وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از شرایط کشور، دشواری دسترسی به برخی فناوری‌ها، تجهیزات و خدمات تخصصی خارجی و فشارهای وارد شده بر صنعت برق تصریح کرد: عبور از ماه‌های دشوار گذشته و استمرار خدمت‌رسانی به مردم، حاصل تلاش نیروهای انسانی ارزشمندی است که در بخش‌های مختلف صنعت برق، از شبکه‌های انتقال و توزیع تا حوزه‌های تخصصی و عملیاتی، مسئولیت خود را با جدیت دنبال کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه برق تنها به روشنایی محدود نمی‌شود، افزود: بخش مهمی از خدمات رفاهی، آسایشی، فعالیت‌های اقتصادی و عملکرد زیرساخت‌های کشور به برق وابسته است؛ ازاین‌رو، پایداری شبکه برق، نقشی اساسی در تداوم زندگی روزمره مردم و فعالیت سایر بخش‌های کشور دارد.

هوش مصنوعی؛ ضرورت تحول در صنعت برق

اله‌داد با اشاره به تحولات پرشتاب فناوری و گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در جهان، بر ضرورت تدوین سریع نقشه راه صنعت برق در این حوزه تأکید کرد و گفت: دنیا به سمت توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی حرکت کرده است و صنعت برق نیز باید با سرعت بیشتری برای بهره‌گیری از این ظرفیت اقدام کند.

وی با اشاره به کاربردهای هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها، شناسایی الگوها، پشتیبانی از تصمیم‌گیری و حل مسائل پیچیده، خاطرنشان کرد: در کنار فرصت‌های این فناوری برای ارتقای عملکرد صنعت برق، تهدیدهای ناشی از کاربرد آن در حوزه‌هایی نظیر حملات سایبری و تحلیل داده‌های حساس نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ازاین‌رو، ضروری است ضمن توسعه کاربردهای هوشمند، آمادگی لازم برای مواجهه با مخاطرات و تهدیدهای فناورانه نیز تقویت شود.

مدیرعامل شرکت توانیر، فناوری اطلاعات و امنیت سایبری را از حوزه‌های مهم و نیازمند توجه ویژه دانست و بر لزوم استفاده هدفمند از ظرفیت‌های فناورانه برای افزایش تاب‌آوری و ارتقای توان عملیاتی صنعت برق تأکید کرد.

 سرمایه انسانی؛ مزیت راهبردی صنعت برق

اله‌داد با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به منابع انسانی اظهار داشت: در شرایطی که محدودیت‌های مالی، فنی و فناورانه بخش‌هایی از فعالیت صنعت برق را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این نیروی انسانی متخصص و متعهد است که بسیاری از کمبودها را جبران می‌کند و استمرار خدمت‌رسانی را امکان‌پذیر می‌سازد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ نیروهای متخصص، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و امنیت سایبری، خاطرنشان کرد: توجه به سازوکارهای نگهداشت سرمایه انسانی، تناسب نظام پرداخت با تخصص و مسئولیت‌ها و فراهم‌کردن زمینه بهره‌گیری از توانمندی‌های نیروهای حرفه‌ای، از الزامات حفظ انسجام سازمانی و تقویت توان آینده صنعت برق است.

مدیرعامل شرکت توانیر هشدار داد: توسعه زیرساخت‌ها و تأمین منابع مالی و فناوری، بدون حفظ نیروی انسانی توانمند، نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده پایداری بلندمدت باشد. به گفته وی ممکن است در سال‌های آینده منابع و فناوری‌های موردنیاز در دسترس قرار گیرند، اما اگر سرمایه انسانی متخصص حفظ نشود، اداره و بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها با دشواری‌های بیشتری همراه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توانیر در پایان با اشاره به محدودیت‌های ناشی از شرایط کشور، دشواری دسترسی به برخی فناوری‌ها، تجهیزات و خدمات تخصصی خارجی و فشارهای واردشده بر صنعت برق تصریح کرد: اتکا به توان داخلی، ظرفیت تولید تجهیزات در داخل کشور و دانش فنی و تخصص مهندسان ایرانی، از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری صنعت برق و تداوم خدمت‌رسانی در شرایط دشوار بوده است.

به گفته وی، توانمندی‌های بومی و تلاش متخصصان صنعت برق موجب شده است بسیاری از محدودیت‌های فناورانه و تجهیزاتی مدیریت شود و پایداری شبکه برق کشور استمرار یابد.

منبع: توانیر

برچسب ها: توانیر ، تولید برق ، تامین برق
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