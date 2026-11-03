باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان جهانی بهداشت با تأکید بر اینکه یدید پتاسیم (KI) داروی ضد اشعه نیست، اعلام کرد: این دارو صرفاً در شرایطی که خطر ورود ید رادیواکتیو به بدن وجود داشته باشد، برای محافظت از غده تیروئید کاربرد دارد و در برابر سایر مواد رادیواکتیو و یا تشعشعات خارجی محافظتی ایجاد نمی‌کند.

سازمان جهانی بهداشت با اشاره به کاربرد محدود یدید پتاسیم در حوادث هسته‌ای، تصریح کرد: این دارو تنها با جلوگیری از تجمع ید رادیواکتیو در غده تیروئید، از این عضو محافظت می‌کند و مانع ورود ید رادیواکتیو به بدن نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، یدید پتاسیم در برابر سایر مواد رادیواکتیوی که ممکن است در پی یک حادثه هسته‌ای در محیط منتشر شوند، از جمله مواد رادیواکتیو رسوب‌کرده روی زمین، سطوح و مواد غذایی، اثری ندارد و نمی‌تواند از بدن در برابر تشعشعات خارجی محافظت کند.

سازمان جهانی بهداشت همچنین خاطرنشان کرده است که حوادث هسته‌ای ممکن است به انتشار ترکیبی از رادیونوکلئیدها موسوم به محصولات شکافت هسته‌ای منجر شوند که ترکیب آن‌ها به نوع راکتور و مواد دخیل در حادثه بستگی دارد.

بر این اساس، ایزوتوپ‌های رادیواکتیو سزیم و ید از مهم‌ترین رادیونوکلئیدهایی هستند که در پی حوادث هسته‌ای می‌توانند سلامت انسان را تهدید کنند.

این سازمان تاکید کرده است: مصرف یدید پتاسیم نباید به‌صورت خودسرانه انجام شود و استفاده از آن باید صرفاً در صورت توصیه مراجع رسمی بهداشتی و در شرایط مشخص خطر مواجهه با ید رادیواکتیو صورت گیرد.

بر اساس این گزارش، این مجموعه پرسش و پاسخ سازمان جهانی بهداشت درباره حفاظت از تیروئید در حوادث پرتوی که توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گردآوری شده، طی ۱۰ روز، هر روز به یکی از ۱۰ پرسش کلیدی در این زمینه می پردازد.

منبع: وزارت بهداشت