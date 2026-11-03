سازمان جهانی بهداشت در پاسخ به این پرسش که آیا یدید پتاسیم یک داروی ضد اشعه است، اعلام کرد: یدید پتاسیم داروی ضد اشعه نیست و فقط از غده تیروئید در برابر ید رادیواکتیو محافظت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان جهانی بهداشت با تأکید بر اینکه یدید پتاسیم (KI) داروی ضد اشعه نیست، اعلام کرد: این دارو صرفاً در شرایطی که خطر ورود ید رادیواکتیو به بدن وجود داشته باشد، برای محافظت از غده تیروئید کاربرد دارد و در برابر سایر مواد رادیواکتیو و یا تشعشعات خارجی محافظتی ایجاد نمی‌کند.

سازمان جهانی بهداشت با اشاره به کاربرد محدود یدید پتاسیم در حوادث هسته‌ای، تصریح کرد: این دارو تنها با جلوگیری از تجمع ید رادیواکتیو در غده تیروئید، از این عضو محافظت می‌کند و مانع ورود ید رادیواکتیو به بدن نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، یدید پتاسیم در برابر سایر مواد رادیواکتیوی که ممکن است در پی یک حادثه هسته‌ای در محیط منتشر شوند، از جمله مواد رادیواکتیو رسوب‌کرده روی زمین، سطوح و مواد غذایی، اثری ندارد و نمی‌تواند از بدن در برابر تشعشعات خارجی محافظت کند.

سازمان جهانی بهداشت همچنین خاطرنشان کرده است که حوادث هسته‌ای ممکن است به انتشار ترکیبی از رادیونوکلئیدها موسوم به محصولات شکافت هسته‌ای منجر شوند که ترکیب آن‌ها به نوع راکتور و مواد دخیل در حادثه بستگی دارد.

بر این اساس، ایزوتوپ‌های رادیواکتیو سزیم و ید از مهم‌ترین رادیونوکلئیدهایی هستند که در پی حوادث هسته‌ای می‌توانند سلامت انسان را تهدید کنند.

این سازمان تاکید کرده است: مصرف یدید پتاسیم نباید به‌صورت خودسرانه انجام شود و استفاده از آن باید صرفاً در صورت توصیه مراجع رسمی بهداشتی و در شرایط مشخص خطر مواجهه با ید رادیواکتیو صورت گیرد.

بر اساس این گزارش، این مجموعه پرسش و پاسخ سازمان جهانی بهداشت درباره حفاظت از تیروئید در حوادث پرتوی که توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گردآوری شده، طی ۱۰ روز، هر روز به یکی از ۱۰ پرسش کلیدی در این زمینه می پردازد.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: ید درمانی ، اشعه درمانی
خبرهای مرتبط
ید درمانی با استفاده از فناوری هسته‌ای + فیلم
ساخت دستگاه تسهیل‌کننده درمان سرطان تیروئید برای نخستین بار در کشور
یزد؛
ساخت مرکز ید درمانی در یزد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
باید دانش‌آموزانی بیدار، هوشیار، آگاه، مقاوم و عدالت‌خواه داشته باشیم
صادرات ۱۵ میلیون دلاری محصولات دانش‌بنیان دانشگاه علوم پزشکی در سال گذشته
پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
ایستگاه کار المپیک فناوری؛ فرصتی برای اتصال استعدادهای متخصص به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور
رقابت ۳۸ تیم در دو لیگ اینترنت اشیا المپیک فناوری ۲۰۲۶؛ از گلخانه هوشمند تا چالش‌های امنیتی
دشمنی برخی کشورهای غربی با ایران محدود به امروز نیست
اعلام دومین اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۶
آیا یدید پتاسیم یک داروی ضد اشعه است؟
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش: میدان‌داری نوجوانان کلید حل مشکلات کشور است
المپیک فناوری در مسیر جهانی‌شدن؛ استقبال بی‌سابقه تیم‌های بین‌المللی + فیلم
تاخیر ۱۰ ماه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات تصویربرداری
آموزش و پرورش میراث علمی ایران، زیربنای هویت دانش‌آموزان است
بنیاد ملی نخبگان در مسیر حمایت از ایده‌های جسورانه؛ برنامه «رویای علمی ایران» توسعه می‌یابد
از مقاله‌محوری تا مسئله‌محوری؛ بنیاد ملی نخبگان در مسیر یک تحول راهبردی
تمرکز دانشگاه آزاد بر توسعه آموزش در ۱۲ استان محروم از دسترسی به اینترنت
افزایش خواص شلغم با استفاده از عسل + فیلم