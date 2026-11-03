سازمان بسیج هنرمندان کشور با گرامیداشت یاد و راه رهبر شهید، شعار دومین کنگره ملی شهدای هنرمند را با عنوان «هنر متعهد؛ میراث رهبر شهید» اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با گرامیداشت یاد و راه رهبر شهید شعار دومین کنگره ملی شهدای هنرمند با عنوان «هنر متعهد؛ میراث رهبر شهید» اعلام شد. این شعار به این دلیل انتخاب شده است که رهبر شهید در زمره شهدای هنرمند هستند و حق هنر متعهد را به درستی به جای آوردند.

دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند در راستای پاسداشت مقام شامخ شهدای هنرمند، ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت، با تاکید بر نقش بی‌بدیل جامعه هنری و عموم مردم در ماندگاری این راه، با خلق یک جنبش مردمی و هنری، ظرفیت‌های عظیم فرهنگی این سرزمین را ضمن شناسایی و معرفی، مستندسازی و ترویج شهدای هنرمند هر دیار، زمینه‌ساز تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری با همکاری و مشارکت مستقیم هنرمندان و اقشار مختلف مردم خواهد بود؛ زیرا هنر متعهد وقتی از دل برآید، در دل مردم نیز ماندگار می‌شود.

تبدیل میراث مکتوب، تصویری، شنیداری شهدای هنرمند به سرمایه‌ای پویا و زنده در عرصه فرهنگ و هنر کشور، از طریق بازنمایی، مستندسازی و معرفی آن به جامعه هنری و عموم مردم از جمله کار‌های اساسی در این کنگره است.

معرفی هنرمندان شهید به عنوان الگو‌های ماندگار هنر و زندگی به جامعه کنونی و نسل‌های آینده تا مسیر آنان چراغ راه هنرمندان متعهد این مرز و بوم باشد؛ با تولیدات مختلف هنری ضروری است.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رییس شورای سیاستگذاری، محمدمهدی دادمان قائم مقام شورای سیاستگذاری، حامد شب‌خیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور و دبیرکل و مهدوی نقویان دبیر اجرایی دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند هستند.

همچنین مهدی محمدی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جانشین وزیر در امور کنگره و محمدجواد کهندل‌پور مسئول دبیرخانه، حمیدرضا هراسانی جانشین دبیرکل و محمدحسین کریمی‌پور دستیار ویژه دبیرکل دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند هستند.

این کنگره از مردادماه ۱۴۰۵ کار خود را آغاز کرده و تا بهمن ماه امسال ادامه خواهد داشت.

منبع: بسیج هنرمندان

برچسب ها: بسیج هنرمندان ، شهدای هنرمند
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