راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان فردا در گرگان و ۴۲ نقطه استان گلستان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اعلام کرد راهپیمایی ۱۳ آبان از ۹ صبح فردا در گرگان و ۴۲ نقطه استان گلستان با حضور مردم ولایتمدار و دانش آموزان استان برگزار می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: راهپیمایی 13 آبان ، روز دانش آموز
خبرهای مرتبط
راهپیمایی کیلومتری غدیر با محوریت تجدید بیعت مردم با امام امت در گلستان
حضور با شکوه گلستانی‌ها در راهپیمایی روز قدس + فیلم
اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس شهر گرگان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
اجرای ۱۵ طرح عمرانی در گرگان از محل نشان دار کردن مالیات
برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در ۴۳ نقطه استان گلستان