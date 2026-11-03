\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u062a\u0628\u0644\u06cc\u063a\u0627\u062a \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u06f9 \u0635\u0628\u062d \u0641\u0631\u062f\u0627 \u062f\u0631 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0648 \u06f4\u06f2 \u0646\u0642\u0637\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a\u0645\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n