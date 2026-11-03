باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور روز سه‌شنبه در اطلاعیه خود، جزییات مربوط به دومین سری اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون ورودی مقطع دکتری (.Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ را منتشر و اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون ورودی مقطع دکتری (.Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ به تاریخ ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ و اطلاعیه تمدید زمان ثبت‌نام و اصلاحات آن به تاریخ ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ضمن اعلام اصلاحات جدید به شرح ذیل مربوط به این دفترچه راهنما، به اطلاع می‌رساند؛ متقاضیان می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای مذکور و مندرجات اطلاعیه، تا تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

دومین اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۶