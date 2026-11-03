باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی در دیدار صمیمی با جمعی از دانش‌آموزان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز اظهار کرد: نخستین و مهم‌ترین وظیفه‌ای که امروز بر دوش نسل جوان و نوجوان قرار دارد قدردانی عمیق از نعمت بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران و بسترهای بی‌نظیری است که برای رشد علمی، فکری و معنوی افراد فراهم شده است.

وی با مقایسه شرایط کنونی با دوران گذشته افزود: این دستاوردها، امکانات و موقعیت‌های ارزشمندی که امروز برای پیشرفت و شکوفایی استعدادهای جوانان مهیاست در دهه‌های گذشته به این شکل وجود نداشت از این رو شکرگزاری عملی از این نظام استفاده بهینه از فرصت‌ها برای اعتلای فردی و اجتماعی است.

امام جمعه ارومیه در ادامه با تأکید بر همیشگی بودن مسیر هدایت و رشد معنوی در مکتب اسلام تصریح کرد: درگاه الهی همواره به روی انسان باز است و فرصت‌های متعددی برای حرکت در صراط مستقیم پیش روی افراد قرار دارد اما بهره‌گیری از این فرصت‌ها در سنین نوجوانی و جوانی تأثیرگذاری متفاوتی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی دوران جوانی را نعمتی بی‌بدیل و تکرارنشدنی توصیف کرد و گفت: جوانی سرمایه‌ای است که به‌آسانی به دست نمی‌آید و اگر انسان بتواند در این دوران پرانرژی خود را اصلاح کرده و در وادی خودسازی قدم بگذارد برنده واقعی میدان زندگی خواهد بود زیرا نهال خودسازی اگر در جوانی کاشته و آبیاری شود به بار می‌نشیند در حالی که اصلاح نفس در مراحل بعدی زندگی با سختی‌ها و موانع بیشتری همراه است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جایگاه رفیع اهل‌بیت (ع) و اهمیت توسل به یادگارهای معنوی ایشان خطاب به دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: تسبیحات حضرت فاطمه زهرا (س) از گران‌بها‌ترین و نورانی‌ترین یادگارهای آن بانوی بزرگ اسلام است که فضائل و برکات فراوانی دارد لذا شایسته است شما دانش‌آموزان عزیز با انس مداوم و روزمره با این ذکر شریف دژ محکمی برای محافظت از روح و روان خود در برابر آسیب‌ها ایجاد کرده و این یادگار ارزشمند را حفظ کنید.