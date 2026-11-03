معاون وزیر اقتصاد از جمع‌بندی مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد و دارایی از جمع‌بندی مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: ایرادات مطرح‌شده درباره این مطالبات برطرف شده و مصوبه مربوطه برای تصویب به مراجع بالادستی ارسال شده است.

 زمانیان با اشاره به مطالبات ارزی انباشته‌شده واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از سال‌های گذشته اظهار کرد: دولت همچنان به‌صورت جدی پیگیر تعیین تکلیف و تسویه این مطالبات و احقاق حقوق واردکنندگان است.

وی افزود: آخرین وضعیت این موضوع به این صورت است که مطالبات مذکور در کمیسیون اقتصادی دولت جمع‌بندی شده و ایراداتی که پیش‌تر به آن وارد شده بود نیز مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و برطرف شد. در ادامه، مصوبه مربوطه برای تصویب در مراجع بالادستی ارسال شده است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تعیین تکلیف این مطالبات نیازمند اخذ مجوز از مراجع بالادستی است، تصریح کرد: دلیل این موضوع آن است که مطالبات یادشده فراتر از قوانین بودجه سنواتی بوده و عملاً در چارچوب منابع و اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه، امکان پرداخت آن‌ها وجود نداشته است؛ بنابراین باید منابع جدیدی برای تسویه این مطالبات در نظر گرفته شود.

زمانیان ادامه داد: به محض دریافت مصوبه مراجع بالادستی و فراهم شدن مجوز پرداخت، از حدود پنج تا ۶ روشی که در دولت به تأیید رسیده است، برای تسویه مطالبات واردکنندگان استفاده خواهیم کرد.

وی اظهارداشت:با پیگیری جدی همکاران در دولت، زمینه تسویه این مطالبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

برچسب ها: نهاده ، ارز
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