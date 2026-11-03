سپاه از انهدام دو پهپاد لوکاس در بندرخمیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه هرمزگان اعلام کرد: دو فروند پهپاد لوکاس آمریکایی در آسمان بندرخمیر با آتش پدافند رزمندگان سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی منهدم شد.این دو فروند پهپاد انتحاری آمریکایی از نوع «لوکاس» (LUCAS) در آسمان بندرخمیر، با آتش پدافند رزمندگان سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان، تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، رهگیری و منهدم شدند.

پهپادهای لوکاس از جمله مهمات پرسه‌زن و یک‌طرفه آمریکایی هستند که با الگوبرداری از پهپاد شاهد ۱۳۶ ایران توسعه یافته‌اند. ارتش آمریکا با تشکیل و استقرار یگان ویژه «اسکورپیون استرایک» (Task Force Scorpion Strike) در منطقه، به دنبال استفاده گسترده از این مهمات کم‌هزینه برای اجرای حملات پهپادی علیه اهداف مختلف است.