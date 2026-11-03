جهش علمی دانشگاه ارومیه/ حضور رکورددار پژوهشگران در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر جهان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - محمود رضازاد باری رئیس دانشگاه ارومیه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام خبر ارتقای جایگاه علمی این دانشگاه در سطح بین‌المللی اظهار کرد: بر اساس نهمین نسخه از فهرست معتبر دانشمندان پراستناد جهان منتخب ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۶، شاهد رشد کمی و کیفی قابل‌توجهی در حضور اعضای هیأت علمی و دانش‌آموختگان دانشگاه ارومیه بوده‌ایم.

وی با اشاره به جزئیات این آمار افزود: در شاخص تأثیر یک‌ساله تعداد پژوهشگران دانشگاه از ۲۰ نفر در سال گذشته به ۲۲ نفر افزایش یافته است و همچنین در شاخص تأثیر بلندمدت نیز شمار استادان و چهره‌های علمی دانشگاه از ۹ نفر در نسخه پیشین به ۱۱ نفر در نسخه جدید رسیده است.

رئیس دانشگاه ارومیه این موفقیت را دستاوردی ارزشمند برای جامعه دانشگاهی استان و کشور دانست و تصریح کرد: این رشد متوازن در هر دو شاخص کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان‌دهنده پویایی علمی، استمرار پژوهش‌های مرز دانش و تلاش‌های اثربخش همکاران و دانش‌آموختگان ما در عرصه‌های بین‌المللی است که امیدواریم با حمایت‌های بیشتر شتاب بیشتری به خود بگیرد.