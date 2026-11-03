وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان، خواستار فراهم شدن امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای تولیدی و واردات کالاهای مورد نیاز کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، با اشاره به مسائل و هزینه‌های تولید اظهار کرد: شرایط فعلی تولید با مشکلات متعددی همراه است و ناترازی‌ها و موانع موجود از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح و بازنگری برخی قوانین گفت: بخش عمده مباحث به راهکارهای تأمین مالی تولید، رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به این بخش اختصاص داشت.

وزیر صمت در مصاحبه با صداوسیما، مباحث مطرح‌شده در این نشست را سازنده و مفید ارزیابی کرد و گفت: پیشنهادهای خوبی برای حمایت از تولید ارائه شد و امیدواریم با فراهم شدن تسهیلات و زمینه‌های لازم، موانع پیش روی تولیدکنندگان، به‌ویژه در حوزه تأمین منابع مالی و قوانین بازدارنده، از طریق تصویب قوانین مناسب برطرف شود.

اتابک در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از صادرکنندگان و نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات تصریح کرد: معتقدیم باید برای افرادی که اقدام به صادرات می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا میزان صادرات کشور افزایش یابد.

وی افزود: یکی از حداقل مشوق‌های قابل پیش‌بینی، محاسبه کامل میزان صادرات و فراهم کردن امکان استفاده از بخشی از ارز حاصل از آن برای صادرکنندگان است؛ به‌گونه‌ای که بتوانند این منابع را برای تأمین نیازهای تولیدی خود یا واردات کالاهای مورد نیاز کشور به کار بگیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: این امکان باید برای تولیدکنندگان فراهم شود؛ چون قوانین تجاری کشور نباید تحت‌تأثیر قوانین ارزی و پولی قرار گیرد.

وی گفت: با این حال، در شرایط فعلی چنین امکانی برای تولیدکنندگان فراهم نیست و لازم است این موضوع مورد توجه قرار گیرد و برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.