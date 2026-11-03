شهروندخبرنگار ما تصاویری از جشنواره انار در دبستان شهدای انارستانک از توابع بخش اسلامیه شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای پاسداشت فرهنگ و سنت‌های بومی منطقه و ایجاد فضایی شاد و با نشاط برای دانش‌آموزان، جشن انار با حضور پرشور دانش‌آموزان در دبستان شهدای انارستانک از توابع بخش اسلامیه شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی برگزار شد. این مراسم فرصتی بود تا در کنار شادی و نشاط، گوشه‌ای از زیبایی‌های طبیعت، فرهنگ و آداب‌ورسوم منطقه را به فرزندانمان معرفی کنیم.

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منبع: شهروندخبرنگار - خراسان جنوبی

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