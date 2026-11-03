شهروندخبرنگار ما تصاویری از جشنواره انار در دبستان شهدای انارستانک از توابع بخش اسلامیه شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای پاسداشت فرهنگ و سنت‌های بومی منطقه و ایجاد فضایی شاد و با نشاط برای دانش‌آموزان، جشن انار با حضور پرشور دانش‌آموزان در دبستان شهدای انارستانک از توابع بخش اسلامیه شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی برگزار شد. این مراسم فرصتی بود تا در کنار شادی و نشاط، گوشه‌ای از زیبایی‌های طبیعت، فرهنگ و آداب‌ورسوم منطقه را به فرزندانمان معرفی کنیم.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان جنوبی

برگزاری جشن انار در دبستان شهدای انارستانک

برگزاری جشن انار در دبستان شهدای انارستانک

برگزاری جشن انار

برگزاری جشن انار در دبستان شهدای انارستانک

برگزاری جشن انار در دبستان شهدای انارستانک

 برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سوژه خبری ، جشنواره انار ، مدرسه ، دانش آموزان
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