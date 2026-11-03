پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت ۱۳ آبان

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی با صدور پیامی، ضمن گرامیداشت داشت یوم الله۱۳ آبان روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، از عموم ملت مبعوث شده ایران اسلامی برای حضور پرشور و باشکوه در راهپیمایی دشمن شکن این روز دعوت به عمل آورد. به گزارش روابط عمومی پلیس، در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

۱۳ آبان، یادآور سه رویداد بزرگ و سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است؛ روزی که به‌حق به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» در تقویم این سرزمین ثبت شده است. تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در اعتراضات ضد استبدادی سال ۱۳۵۷، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، همگی جلوه‌هایی از ایستادگی ملت مؤمن و انقلابی ایران در برابر ظلم و سلطه‌طلبی استکبار جهانی است.

این روز بزرگ یادآور حماسه دانش‌آموزان و جوانانی است که با ایمان و شجاعت، در برابر ظلم و استکبار ایستادند و پیام عزت و آزادی را به جهانیان رساندند.

بی‌تردید پاسداشت ۱۳ آبان یعنی زنده نگه داشتن روحیه عزت‌طلبی، خودباوری و اتکال به خداوند در مسیر پیشرفت کشور.

در این روز تاریخی، ملت ایران با رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، با فریاد «هیهات من‌الذله» پایه‌های استبداد و استکبار را لرزاندند و درس آزادگی را به جهانیان آموختند.

۱۳ آبان نقطه عطف بیداری و خشم مقدس ملتی است که زنجیره‌های استعمار را گسست و هیمنه پوشالی امپریالیسم آمریکا را در هم شکست.

تقارن معنادار این روز بزرگ با ایام فاطمیه و شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یادآور این حقیقت است که روح مبارزه با استکبار جهانی، ریشه در مکتب ظلم‌ستیز و ولایتمدار فاطمی دارد، امسال در شرایطی به استقبال یوم الله ۱۳ آبان می‌رویم که رفتار درنده‌خویی و جنایتکارانه آمریکای وحشی و رژیم خون آشام صهیونی در منطقه بیش از هر زمان دیگری چهره واقعی این مدعیان دروغین حقوق بشر را رسوا کرده است. تجاوزات اخیر رژیم تروریستی آمریکا و صهیونیست‌های غاصب علیه تمامیت ارضی کشورمان و به شهادت رساندن دلاورمردان، فرزندان این آب و خاک و هموطنان و کودکان معصوم و رهبر عزیز و شهیدمان حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) و فرماندهان ارشد نظامی، داغی بزرگ را بر دل ملت ایران نشانده است؛ و خشم مقدس ما را برای انتقام و نابودی این جرثومه‌های فساد صدچندان کرده است.

آنها گمان می‌کنند با شهادت بهترین فرزندان این مرز و بوم، و با ترور و تجاوز به خاک کشورمان می‌توانند ملت ایران را به زانو درآورند، غافل از اینکه خون پاک شهیدان، درخت تنومند مقاومت را آبیاری کرده و اراده ما را برای درهم‌پیچیدن طومار ظلم و استکبار، راسخ‌تر ساخته است. ما ملتی هستیم که شهادت را افتخار و مبارزه با ظالم را وظیفه خود می‌دانیم.

راهپیمایی ۱۳ آبان امسال، با شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار»، تجدید پیمانی با آرمان‌های بلند و ملکوتی خمینی کبیر (ره) و خامنه‌ای شهید (قدس سره) و شهدای گران‌قدر؛ و امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای است. این حضور قدرتمندانه، تجلی وحدت، بصیرت و ایمان مردمی است که هیچ قدرتی را برتر از اراده الهی و عزم ملی خود نمی‌دانند.

اینجانب در این شرایط حساس کنونی، ضمن گرامی‌داشت یاد و نام شهدای دانش‌آموز و بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و با تجلیل از روحیه مقاومت و استکبار ستیز ملت همیشه قهرمان ایران اسلامی از آنان دعوت می‌نمایم تا با حضور دشمن شکن خود در مراسم یوم الله ۱۳ آبان بار دیگر با نمایش اتحاد مقدس، انسجام اجتماعی، وحدت ملی و عظمت بی نظیر، به دشمنان ایران و اسلام، پاسخی کوبنده و قاطع دهند و دیگر بار با آرمان‌های امام راحل عظیم الشان (ره)، امام شهید امت (قدس سره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تجدید پیمان نموده و اقتدار و بصیرت ملت مبعوث شده را به نمایش بگذارند.

بی‌تردید، دانش‌آموزان و دانشجویان ایران اسلامی نیز با تأسی از شهدای دانش‌آموز و پیروی از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، همچنان در صف نخست دفاع از استقلال و عزت کشور ایستاده‌اند و با بصیرت و استقامت، پرچم مبارزه با استکبار را برافراشته‌تر از همیشه نگاه خواهند داشت.