باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه اعلام کرد مسکو در ارتباط با گزارش‌های منتشرشده درباره احتمال حمله به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، هیچ پیگیری مشخصی از واشنگتن نکرده است.

لاوروف در نشست خبری در مینسک گفت: «فدراسیون روسیه به‌طور مشخص در ارتباط با اطلاعات مربوط به احتمال حمله به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، پیگیریاز آمریکا نکرده است.»

وی افزود گزارش‌های منتشرشده در این زمینه همچنان «تأییدنشده» هستند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حملات روز گذشته به جزیره قشم ایران از سوی آمریکا انجام شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز پیش‌تر گفته بود ارتش این کشور ممکن است ناچار شود کوه کلنگ ایران را هدف قرار دهد.

منبع: تاس