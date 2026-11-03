مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد از افزایش ۲۲ درصدی تولید گاز در ۶ ماه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی فیضی‌ با اشاره به آسیب واردشده به تأسیسات گازی کشور در پی حملات دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی تأکید کرد: از ابتدای امسال و با تأکید مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید، نشست‌های تأمین سوخت با مدیران بخش‌های تولید، انتقال و توزیع گاز برگزار و سیاست‌ها و برنامه‌های مربوطه در سطح ستادی و شرکت‌های تابعه ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، نشست‌های مستمر برنامه‌ریزی در سطح پالایشگاه برگزار و با هدف افزایش آمادگی عملیاتی و استمرار تولید، تصمیم گرفته شد زمان اجرای عملیات تعمیرات اساسی به ۲۸ روز کاهش یابد و این عملیات با برنامه‌ریزی فشرده انجام شود.

به گفته مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد، افزایش تعداد تیم‌های تعمیراتی، بهره‌گیری بهینه از نرم‌افزار بازرسی مبتنی بر ریسک، استفاده از روش‌های خاص عملیاتی و اجرای شبانه‌روزی فعالیت‌ها از اقدام‌هایی بود که تحقق این هدف را امکان‌پذیر کرد.

اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی

فیضی با بیان اینکه کاهش زمان تعمیرات اساسی نقش مهمی در افزایش تولید گاز داشته است، بیان کرد: در شش‌ ماه نخست امسال یک میلیارد و ۷۵ میلیون مترمکعب گاز بیشتر از مدت مشابه پارسال تولید کردیم که نشان‌دهنده رشد ۲۲ درصدی تولید است و این موضوع را می‌توان یکی از دستاوردهای مهم امسال شرکت دانست.

وی از آغاز و اجرای پروژه‌های مؤثر در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی خبر داد و گفت: در کنار برنامه‌های افزایش تولید، پروژه‌های ارزشمندی با هدف مدیریت مصرف انرژی در پالایشگاه آغاز و به نتیجه رسید.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد افزود: یکی از مهم‌ترین طرح‌ها، پیش‌گرمایش هوای ورودی به بویلرها با استفاده از بخار مازاد فشار پایین است که با هدف کاهش میزان سوخت مصرفی بویلرها اجرا شده است. اجرای این پروژه به‌منظور رعایت الگوی مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت تجهیزات انرژی‌بر پالایشگاه انجام شده است و گامی مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی به شمار می‌رود.

اجرای طرح‌های بهبود فرایند و افزایش ظرفیت پالایش

فیضی با اشاره به برنامه‌های شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد برای افزایش بهره‌وری و بهبود فرایندهای تولید و پالایش گاز گفت: کاهش زمان تعمیرات اساسی واحدها و افزایش تولید از مهم‌ترین اقدام‌هایی است که در این زمینه اجرایی شده است.

وی افزود: افزون‌براین، پروژه‌های بهبود دیگری از بهینه‌سازی مشعل‌ها و استفاده از سوخت دوم در تجهیزاتی مانند بویلرهای پالایشگاه اجرا شده که نقش مؤثری در کاهش مقدار گاز مصرفی به‌عنوان سوخت در پالایشگاه داشته است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد گفت: با هماهنگی بخش بالادستی، تمهیدهای لازم برای دریافت خوراک ورودی بیشتر و افزایش ظرفیت پالایش در روزهای اوج مصرف گاز پیش‌بینی شده است تا امکان پاسخ‌گویی بهتر به نیاز شبکه گاز کشور فراهم شود.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: پالایش گاز ، تولید گاز
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