سازوکار ثبت و رجیستری تلفن‌های همراه مسافری با هدف افزایش نظارت بر واردات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان ساماندهی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تصمیمات مطرح‌شده در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار است ضوابط جدید ثبت گوشی‌های مسافری با تأکید بر سه محور احراز اصالت دستگاه، تضمین خدمات پس از فروش و رعایت الزامات امنیتی تدوین شود.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که از ابتدای سال جاری حدود ۲۰۰ میلیون دلار تلفن همراه از مسیر تجاری و رقمی تقریباً مشابه از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است؛ موضوعی که ضرورت ساماندهی این مسیر وارداتی را افزایش داده است.

همچنین برای متقاضیانی که هزینه رجیستری گوشی خود را پرداخت کرده‌اند اما کد فعال‌سازی دریافت نکرده‌اند، مقرر شده هماهنگی‌های لازم با سامانه همتا برای صدور کدها و رفع مشکل این گروه انجام شود.

قرار است نمایندگان صنفی نیز در تدوین سازوکار جدید نقش کارشناسی داشته باشند و پیشنهادهای خود را به مراجع تصمیم‌گیر ارائه کنند.

منبع: مهر

برچسب ها: طرح رجیستر ، تلفن همراه
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