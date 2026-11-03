مدیرکل هواشناسی فارس گفت: آسمان فارس از ظهر پنج‌شنبه میزبان سامانه بارشی می‌شود. آماده ناملایمات جوی باشید و سفر‌های غیرضروری را لغو کنید.

قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی استان فارس با هشدار سطح زرد و فعالیت سامانه بارشی، اظهار کرد: این سامانه از ظهر پنج شنبه ۱۴ آبان آغاز می‌شود و تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ آبان در استان پابرجاست.

او ادامه داد: بارش باران و رعدوبرق، وزش باد (گاهی شدید) و کاهش دما نوع مخاطره سامانه است.

حسینی اضافه کرد: این سامانه مناطق شمال و غرب و مرکز استان به ویژه شمال غرب و شهرستان‌های رستم، نورآباد، ممسنی، سپیدان، غرب اقلید و آباده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 مدیرکل هواشناسی استان فارس تصریح کرد: لغزندگی جاده‌ها به ویژه در گردنه‌های کوهستانی، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، در ارتفاعات شمالی استان بارش پراکنده برف و کولاک برف، احتمال خسارت به برخی سازه‌ها و خطر شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها اثر مخاطره سامانه است.

او توصیه کرد: از سفر‌های غیر ضروری در مناطق یاد شده پرهیز شود و در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها توقف و عبور نشود.

حسینی افزود: همچنین از فعالیت‌های تفریحی در فضا‌های باز و تردد از آزادراه شیراز - اصفهان احتیاط شود.

برچسب ها: بارش باران ، سامانه بارشی ، وضعیت آب و هوا ، هواشناسی
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