باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی روز سه‌شنبه در آیین افتتاح طرح آبیاری و زهکشی بادین‌آباد پیرانشهر افزود: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و سایر حامل‌های انرژی از مهمترین نیازهای امروز کشور است که همواره مورد تاکید رهبر شهید انقلاب نیز قرار داشت.

وی با تاکید بر ضرورت مصرف به‌اندازه آب افزود: مدیریت مصرف و پرهیز از استفاده بی‌رویه منابع آبی، در شرایط کنونی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وزیر نیرو همچنین با ابلاغ سلام رییس‌جمهور به مردم آذربایجان‌غربی و شهرستان پیرانشهر گفت: دکتر پزشکیان به‌ صورت مستمر طرح‌های حوزه آب و برق را پیگیری می‌کند و نسبت به اجرای این پروژه‌ها حساسیت ویژه‌ای دارد.

علی‌آبادی با اشاره به فشارهای اخیر کشورهای غربی و جنگ تحمیلی در منطقه بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در چند دهه گذشته، با وجود تحریم‌ها پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است که موجب شگفتی کشورهای غربی شده و آنان نیز اذعان دارند که پیشرفت در شرایط محدودیت و کمبود دشوار است.

وی ادامه داد: ایران اسلامی با رهبری امام شهید ثابت کرد که تحریم‌ها نمی‌توانند مانع پیشرفت کشور شوند و دستاوردهای ایران در حوزه‌های مختلف، گواه این موضوع است.

وزیر نیرو شهادت رهبر شهید و فرماندهان کشور را خسرانی قابل توجه برای کشور اعلام کرد و ادامه داد: ایران اسلامی به برکت رهبری امام شهید و مقام معظم رهبری و همچنین حضور پرشور مردم در صحنه، با قدرت ایستاده و تسلیم نخواهد شد.

علی‌آبادی بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای اجرای طرح‌های حوزه آب و برق تاکید کرد و گفت: در این زمینه از ظرفیت مولدسازی نیز استفاده کرده‌ایم تا پروژه‌ها با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسند.

وزیر نیرو با افتتاح پروژه‌های آب و برق در آذربایجان غربی تأکید کرد: در شرایط محدودیت منابع آبی مدیریت هوشمند مصرف و صیانت از سفره‌های زیرزمینی یک ضرورت ملی است و صرفه‌جویی باید در خدمت ترمیم آسیب‌های زیست‌محیطی قرار گیرد.

علی آبادی اظهار کرد: خودباوری جوانان و دستاوردهای صنعت آب و برق کشور نشان داد که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی می‌توان در شرایط دشوار نیز به توسعه پایدار دست یافت.

وی با اشاره به چالش‌های جدی منابع آبی کشور افزود: مدیریت مصرف نباید تنها به کاهش مقطعی منجر شود بلکه وظیفه داریم با جبران بدهی خود به طبیعت و توقف برداشت‌های بی‌رویه،منابع حاصل از صرفه‌جویی را در مسیر احیای محیط زیست و توسعه متوازن به‌کار گیریم.

وزیر نیرو اجرای پروژه‌های زیرساختی در بخش کشاورزی و انرژی را گامی مؤثر در راستای حمایت از تولید و ارتقای خدمات‌رسانی به مردم برشمرد و بر تداوم این روند تأکید کرد.

گفتنی است پروژه‌های افتتاح‌شده شامل شبکه‌های آبیاری بادین‌آباد و حاج ابراهیم، پست فوق‌توزیع برق و ایستگاه‌های پمپاژ مربوطه، با هدف تقویت زیرساخت‌های کشاورزی و تأمین پایدار انرژی در منطقه به بهره‌برداری رسیدند.