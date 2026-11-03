باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نشست خبری با تشریح عملکرد این مجموعه اظهار کرد: شرکت‌های زیرمجموعه شستا با وجود محدودیت‌های اقتصادی، تحریم‌ها، ناترازی انرژی، دو جنگ و ناآرامی‌های داخلی، فعالیت خود را ادامه داده‌اند و توانسته‌اند بیش از ۲ میلیارد دلار صادرات و درآمد ارزی برای کشور ایجاد کنند.

وی با اشاره به اشتغال حدود ۶۰ هزار نفر در شرکت‌های تابعه شستا گفت: حفظ تولید، تداوم فعالیت شرکت‌ها، صیانت از سرمایه‌های بین‌نسلی و حمایت از نیروی انسانی از اولویت‌های این مجموعه در شرایط کنونی است.

سعیدی با بیان اینکه شستا از ۱۷۶ شرکت در قالب ۱۰ هلدینگ تخصصی تشکیل شده است، افزود: مدیریت چنین مجموعه‌ای صرفاً به معنای اداره شرکت‌ها نیست، بلکه تخصیص بهینه منابع، کنترل ریسک، افزایش بهره‌وری و حفاظت از منافع بلندمدت ذی‌نفعان را نیز شامل می‌شود.

مدیرعامل شستا با اشاره به رشد برخی شاخص‌های مالی این مجموعه تصریح کرد: افزایش درآمد و سود به‌تنهایی نمی‌تواند معیار ارزیابی عملکرد مدیریت باشد و باید میزان ارزش‌آفرینی، بهره‌وری سرمایه و اصلاحات صورت‌گرفته در ساختار حاکمیت شرکتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی سه محور تاب‌آوری، حکمرانی حرفه‌ای و تحول و نوآوری را از اولویت‌های برنامه‌های شستا برشمرد و گفت: این مجموعه باید به‌عنوان سرمایه‌ای بین‌نسلی مدیریت شود و ارزش دارایی‌های آن برای نسل‌های آینده افزایش یابد.

سعیدی با اشاره به تنوع فعالیت شرکت‌های تابعه اظهار کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۶۴۱ محصول در شرکت‌های زیرمجموعه شستا تولید می‌شود.

وی همچنین از پیش‌بینی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای اجرای ۱۰ طرح خبر داد و افزود: شرکت‌های این مجموعه طی سال‌های گذشته با مشکلاتی از جمله تحریم، تورم، نوسانات نرخ ارز و محدودیت در تأمین انرژی مواجه بوده‌اند، اما تلاش شده است روند تولید و تأمین نیاز‌های کشور متوقف نشود.

مدیرعامل شستا با اشاره به فعالیت شرکت‌های دارویی این مجموعه گفت: با وجود مطالبات حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی از بیمارستان‌ها، حدود ۵۰ درصد داروی مورد نیاز بیمارستان‌های کشور از سوی شرکت‌های مرتبط تأمین شده است.

وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز شبکه توزیع برای تأمین نیاز‌های مناطق شمالی کشور به کار گرفته شد و امکان جابه‌جایی حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مسافر دریایی فراهم شد.

مدیرعامل شستا درباره عملکرد مالی این مجموعه اظهار کرد: مجموع درآمد شرکت‌های شستا در سال گذشته به حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین سود تجمیعی شرکت‌ها حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان و سود تلفیقی شستا حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بود؛ این در حالی است که سود تلفیقی سال قبل حدود ۶۷ تا ۶۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

سعیدی با اشاره به شاخص بازده کل سهامدار گفت: این شاخص علاوه بر سودآوری، تغییر ارزش سرمایه و رشد قیمت سهام را نیز در نظر می‌گیرد. بر اساس این معیار، عملکرد شستا در مقایسه با متوسط بازار سرمایه روند مطلوب‌تری داشته است.

وی سهم شستا از بازار سرمایه را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: سهم این مجموعه از بازار سرمایه از حدود ۱۱.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.

سعیدی با اشاره به آثار جنگ و ناآرامی‌های اخیر بر فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه اظهار کرد: ۲۸ شرکت شستا در جریان این حوادث بین ۲۵ تا ۱۰۰ درصد تحت تأثیر قرار گرفتند.

وی افزود: برای حفظ توان عملیاتی این شرکت‌ها تصمیم گرفته شد بخشی از سود آنها تقسیم نشود تا منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه، استمرار تولید و افزایش توان مقابله با شرایط بحرانی در اختیار شرکت‌ها باقی بماند.

مدیرعامل شستا تأکید کرد: برنامه مجموعه صرفاً به بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده محدود نیست و باید زیرساخت‌هایی ایجاد شود که در برابر بحران‌های احتمالی آینده مقاومت بیشتری داشته باشند.

وی از تدوین دستورالعمل‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برای هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه خبر داد و گفت: برای فعالیت شرکت‌ها در سه وضعیت صلح، شرایط نه جنگ و نه صلح و جنگ تمام‌عیار، برنامه‌ریزی شده است تا در هر وضعیت آمادگی لازم وجود داشته باشد.

مدیرعامل شستا درباره وضعیت شرکت‌های زیان‌ده این مجموعه اظهار کرد: در سال گذشته هفت شرکت از وضعیت زیان‌دهی خارج شدند و زیان برخی دیگر از شرکت‌ها نیز کاهش یافت.

سعیدی با اشاره به بازگشت پتروشیمی آبادان به چرخه تولید گفت: این شرکت حدود دو سال به‌طور کامل تعطیل بود، اما اکنون فعالیت خود را از سر گرفته و طی سه ماه گذشته به سودآوری رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۶۱ شرکت زیرمجموعه شستا در مجموع حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان سود داشته‌اند، در حالی که ۱۵ شرکت دیگر مجموعاً حدود ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند.

مدیرعامل شستا با بیان اینکه برخی شرکت‌های این مجموعه همچنان با مشکلات مالی و عملیاتی روبه‌رو هستند، گفت: ارزیابی عملکرد کل مجموعه باید بر اساس مجموع فعالیت‌ها و شاخص‌های آن انجام شود.

مدیرعامل شستا درباره روند جذب نیروی انسانی نیز گفت: تاکنون حدود ۵۴۲ فرصت شغلی در ۱۷۶ شرکت زیرمجموعه شستا شناسایی شده است که ۷۰ شرکت در این فرآیند مشارکت داشته‌اند.

وی ادامه داد: برای این فرصت‌های شغلی حدود ۲ هزار و ۷۸۱ رزومه دریافت شده و بررسی و ارزیابی متقاضیان در حال انجام است.

سعیدی یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه را مشارکت در کاهش ناترازی انرژی کشور عنوان کرد و گفت: شستا در ایجاد ظرفیت ۴۵۱ مگاواتی تولید انرژی مشارکت دارد.

وی با اشاره به سهم بالای صنعت سیمان از مصرف انرژی شرکت‌های تابعه اظهار کرد: حدود ۵۱ درصد مصرف انرژی شستا در سه شرکت سیمانی متمرکز است و به همین دلیل بخش قابل توجهی از برنامه‌های توسعه ظرفیت تولید انرژی نیز به این بخش اختصاص یافته است.

مدیرعامل شستا در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های زیرمجموعه اظهار کرد: مدیران عامل و اعضای حقیقی هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه پاداشی دریافت نمی‌کنند و در صورت وجود مستنداتی برخلاف این موضوع، می‌توان آنها را برای بررسی ارائه کرد.

وی با اشاره به برخی ابهامات درباره مبالغ مصوب در شرکت‌ها افزود: در مواردی برای اشخاص حقوقی عضو هیئت‌مدیره مبالغی به‌عنوان پاداش در نظر گرفته می‌شود که ممکن است با پاداش مدیران عامل یا اعضای حقیقی هیئت‌مدیره اشتباه گرفته شود؛ در حالی که این دو موضوع متفاوت است.

سعیدی ادامه داد: در صورت عملکرد مناسب یک شرکت، تعیین سازوکار تشویقی متناسب با عملکرد آن قابل بررسی است، اما نباید پاداش مربوط به اشخاص حقوقی با دریافتی مدیران حقیقی یکسان تلقی شود.

مدیرعامل شستا با اشاره به برنامه این مجموعه برای تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری گفت: راهبرد آینده شستا حرکت تدریجی از بنگاه‌داری به سمت سرمایه‌گذاری هدفمند و تخصصی است.

وی افزود: در این چارچوب، شرکت‌های زیرمجموعه هر هلدینگ از نظر تداوم فعالیت، اصلاح ساختار یا واگذاری بررسی و تعیین تکلیف شده‌اند تا منابع مجموعه در حوزه‌های دارای اولویت و ظرفیت بیشتر برای ارزش‌آفرینی متمرکز شود.

سعیدی با اشاره به تأثیر دو جنگ اخیر بر روند واگذاری‌ها اظهار کرد: شرایط ایجادشده موجب کند شدن فرآیند واگذاری شرکت‌ها شد و تاکنون تنها سه تا چهار شرکت به مرحله واگذاری رسیده‌اند.

وی درباره شرکت رایتل نیز گفت: شستا تمایل دارد این شرکت به مجموعه‌ای واگذار شود که از ظرفیت و توان بیشتری برای توسعه فعالیت‌ها و افزایش ارزش آن برخوردار باشد.

مدیرعامل شستا همچنین درباره نحوه اداره شرکت‌های تابعه تصریح کرد: قرار نیست مدیریت عامل شستا به‌صورت مستقیم در اداره تمام شرکت‌های زیرمجموعه دخالت کند، بلکه مسئولیت اداره این شرکت‌ها باید از طریق هلدینگ‌های تخصصی و مدیران مربوطه دنبال شود.

سعیدی در بخش دیگری از این نشست درباره مبالغ مطرح‌شده در خصوص هزینه‌های تبلیغاتی شرکت‌های زیرمجموعه اظهار کرد: هزینه‌های مورد اشاره مربوط به مجموع ۱۷۶ شرکت شستا است و باید در مقایسه با حجم فعالیت و درآمد این مجموعه بررسی شود.

وی گفت: رقم سالانه این هزینه‌ها حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است و در مقایسه با درآمد تجمیعی حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها، سهمی در حدود یک‌دهم درصد دارد.

مدیرعامل شستا افزود: بخشی از هزینه‌هایی که با عنوان تبلیغات مطرح می‌شود، در واقع به فعالیت‌های بازاریابی، معرفی محصولات، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و توسعه بازار مربوط است.

وی توضیح داد: شرکت‌های فعال در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی و سیمان، متناسب با نوع فعالیت خود در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی و رویداد‌های تخصصی حضور پیدا می‌کنند که این اقدامات در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی و بازاریابی آنها قرار دارد.

سعیدی در پایان با تأکید بر ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی گفت: طرح موضوعات مربوط به عملکرد شرکت‌ها باید بر اساس بررسی دقیق اطلاعات، مقایسه صحیح شاخص‌ها و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و عملیاتی انجام شود تا از ایجاد برداشت‌های نادرست جلوگیری شود.