باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - رامین کردی معاون فناوری و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری فن‌بازار سلامت گفت: موضوع نوآوری و حل مسئله در کشور را باید به طور جدی دنبال کنیم.

به گفته وی، پژوهش‌های مسئله محور و تولید علم پایدار از جمله برنامه‌های حوزه فناوری دانشگاه است؛ بر اساس قانون مصوبه دو درصد از تولید ناخالص داخلی باید برای امر پژوهش و تحقیق اختصاص پیدا کند.

معاون فناوری و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران تصر یح کرد: مرکز دارویی دانشگاه ۷ دارو را به تازگی با استفاده از مدل هوش مصنوعی توسعه داده است؛ در سال گذشته ۵ دارو در مرکز دارویی دانشگاه تولید شده است.

کردی ادامه داد: در سال گذشته شرکت‌های دانش بنیان تحت پوشش دانشگاه، محصولاتشان را به میزان ۱۵ میلیون دلار صادر کرده‌اند؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت تولیدات داخل کشور بین ۱۰ تا ۱۰۰ برابر ارزان‌تر از کالای مشابه خارجی است.

کردی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ درصد از استادان دانشگاه در حوزه فناوری در شرکت های دانش بنیان فعالیت دارند، بیان کرد: نیاز‌های مد نظر در حوزه سلامت باید در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بررسی و پیگیری شود.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاصله‌ای بین تولید علم و فروش محصولات دانش بنیان و تبدیل به ثروت در تمام دنیا وجود دارد. به طور کلی در دانشگاه محققان و دانشجویان کار‌های تحقیقاتی را انجام می‌دهند.

در ادامه رضا فریدی مجید رئیس دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه و دبیر اجرایی فن‌بازار سلامت گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری فن بازار سلامت، معرفی دستاورد‌های مختلف دانشگاه است.

به گفته وی در مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حدود ۱۲۰ شرکت دانش بنیان مستقر هستند.

فریدی تاکید کرد: الان بیش از ۳۰۰۰ طرح پژوهشی در دانشگاه در حال تحقیق و مطالعه است.

در ادامه، محمد حسین یزدی مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: گفت: در مراکز رشد دانشگاه دارویی تولید شده است که در سال ۲۰۲۱ میلادی به صورت وارداتی و تک نسخه‌ای محسوب می‌شده است.