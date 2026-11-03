باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، با اشاره به تحولات مثبت اخیر در وضعیت آبی این اکوسیستم ارزشمند اظهار کرد: «افزایش وسعت پهنه آبی، تعدیل شاخص‌های شوری و مساعدتر شدن شرایط زیستی، از مهم‌ترین نشانه‌های مثبت روند کنونی است. مشاهده مجدد آرتمیا در بخش‌هایی از دریاچه نیز گویای فراهم شدن بسترهای مناسب‌تر برای چرخه حیات این جاندار است.

وی نقش بارش‌های مطلوب سال آبی گذشته، پیگیری‌های استاندار و دبیر کارگروه ملی در راستای تأمین حق‌آبه و اجرای طرح‌های احیای تالاب‌های اقماری را بسیار مؤثر خواند و افزود: «اقدامات اجرایی از جمله لایروبی رودخانه‌های منتهی به تالاب‌ها، ورود آب به این زیستگاه‌ها را تسهیل کرده و روند آبگیری را بهبود بخشیده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به تداوم عملیات لایروبی در رودخانه‌های کلیدی منطقه تصریح کرد که استمرار و پیشبرد این پروژه‌ها در سال آبی جاری، نیازمند تأمین و تخصیص اعتبارات جدید و حمایت‌های مالی است.

جباری در پایان تأکید کرد: «پایداری این روند و بهبود دائمی شرایط دریاچه ارومیه، در گروی تداوم تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی، مدیریت بهینه منابع آب و استمرار اقدامات حفاظتی است و این اداره‌کل با جدیت، پایش مستمر وضعیت کمی، کیفی و زیستی دریاچه را در دستور کار دارد.