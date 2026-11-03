مسئول مرکز توسعه سرمایه انسانی پارک فناوری پردیس از برگزاری ایستگاه کار در حاشیه المپیک فناوری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - یاسین سعیدی، مسئول مرکز توسعه سرمایه انسانی پارک فناوری پردیس در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت توسعه ارتباط میان نیروی انسانی متخصص و مجموعه‌های فناور اظهار کرد: ایستگاه کار یکی از برنامه‌های سالانه پارک فناوری پردیس است که معمولاً در حاشیه رویداد‌های ملی و بین‌المللی این مجموعه برگزار می‌شود و در دوره جاری المپیک فناوری نیز با هدف تسهیل ارتباط میان کارفرمایان و کارجویان در حال برگزاری است.

وی با تشریح برنامه‌های این رویداد، استیج‌های تخصصی را یکی از مهم‌ترین بخش‌های ایستگاه کار دانست و افزود: در این بخش، کارفرمایان و کارجویان فرصت می‌یابند در مدت‌زمان دو دقیقه، توانمندی‌ها، مهارت‌ها و ظرفیت‌های خود را معرفی کنند. کارجویان به ارائه قابلیت‌های حرفه‌ای خود می‌پردازند و شرکت‌ها نیز فرصت‌های شغلی و نیاز‌های تخصصی خود را مطرح می‌کنند.

سعیدی ادامه داد: پس از برگزاری استیج‌های تخصصی، کارفرمایان و کارجویان در اتاق‌های اختصاص‌یافته حضور می‌یابند و گفت‌و‌گو‌ها و مصاحبه‌های شغلی با هدف بررسی زمینه‌های همکاری و جذب نیروی انسانی انجام می‌شود.

مسئول مرکز توسعه سرمایه انسانی پارک فناوری پردیس با بیان اینکه برنامه‌های ایستگاه کار فراتر از معرفی فرصت‌های شغلی و مصاحبه‌های استخدامی است، تصریح کرد: گردهمایی مدیران منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با هدف تبادل تجربه، توسعه سرمایه انسانی و بررسی مسائل و چالش‌های روز حوزه منابع انسانی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد است.

وی همچنین به ارائه خدمات مشاوره و منتورینگ به کارجویان اشاره کرد و گفت: در کنار این برنامه‌ها، کافه‌کار‌هایی با محوریت موضوعات روز زیست‌بوم فناوری و نوآوری برگزار می‌شود تا زمینه گفت‌و‌گو و تبادل نظر درباره مسائل و روند‌های اثرگذار بر این حوزه فراهم شود.

سعیدی، برگزاری تور‌های فناوری را از دیگر بخش‌های ایستگاه کار برشمرد و خاطرنشان کرد: این تور‌ها با هدف آشنایی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با زیست‌بوم فناوری و نوآوری و شناخت نزدیک‌تر ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و فرصت‌های موجود در شرکت‌های فناور برگزار می‌شود.

وی در پایان، هدف محوری مجموعه برنامه‌های ایستگاه کار را تسهیل‌گری در مسیر اتصال کارفرمایان و کارجویان عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که با ایجاد بستر‌های متنوع برای معرفی توانمندی‌ها، شناسایی نیاز‌های شرکت‌ها و توسعه تعاملات حرفه‌ای، زمینه بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت نیروی انسانی متخصص در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور فراهم شود.

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برچسب ها: المپیک ، فناوری ، ایستگاه کار
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