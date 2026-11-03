روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از انفجار سه فروند نفتکش متخلف از ساعات ابتدایی بامداد امروز تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از انفجار سه فروند نفتکش متخلف از ساعات ابتدایی بامداد امروز تا کنون خبر داد.

متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«از ساعات ابتدایی بامداد امروز تا کنون سه فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی شدید شدند. به گونه‌ای که صیادان در بخش شرقی تنگه هرمز شبی روشن را تجربه کردند.

این نفتکش‌ها بدلیل خاموش نمودن  سامانه های ناوبری و شناسایی خود و عبور از مسیرهای غیر مجاز تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی منفجر شده و در سواحل جنوبی تنگه هرمز رها و در حال سوختن در آتش هستند.

نیروی دریایی سپاه اعلام می کند: مقرارت ایرانی تنگه هرمز بارها از ایستگاه‌های رادیویی و اطلاعیه‌های نیروی دریایی سپاه به همه کشتی‌ها اعلام شده است و سرپیچی و نادیده گرفتن این مقررات از سوی شناورها و همراهی با ارتش متجاوز آمریکا برای عبور از مسیرهای غیر مجاز تنگه هرمز با حوادث این چنینی همراه خواهد بود.

واقعیت وضعیت تنگه هرمز این است که مشاهده می‌کنید نه آنچه فرمانده تروریستی سنتکام با استفاده از تصاویر آرشیوی در فضای مجازی اعلام می‌کند.»

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، تنگه هرمز
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مقتدایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
تا پیروزی بر دشمنان راهی نمانده
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
شماره معکوس برای حمله دشمنان اینجوری که بوش میاد یا مهدی ادرکنی عجل علی ظهورک
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
به این اکتفا نکنید
طرحی برای حمله به ناوهای آمریکایی و شکستن محاصره بریزید
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
چیزی به جنگ نمونده ✅️✅️✅️✅️
۵
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
به دشمن رحم نکنید
۷
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
✊️ الله اکبر ✊️
۶
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
احسنت به دریادلان سپاهی و ارتشی
۷
۷
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