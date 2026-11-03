روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از انفجار سه فروند نفتکش متخلف از ساعات ابتدایی بامداد امروز تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از انفجار سه فروند نفتکش متخلف از ساعات ابتدایی بامداد امروز تا کنون خبر داد.

متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:



«از ساعات ابتدایی بامداد امروز تا کنون سه فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی شدید شدند. به گونه‌ای که صیادان در بخش شرقی تنگه هرمز شبی روشن را تجربه کردند.



این نفتکش‌ها بدلیل خاموش نمودن سامانه های ناوبری و شناسایی خود و عبور از مسیرهای غیر مجاز تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی منفجر شده و در سواحل جنوبی تنگه هرمز رها و در حال سوختن در آتش هستند.



نیروی دریایی سپاه اعلام می کند: مقرارت ایرانی تنگه هرمز بارها از ایستگاه‌های رادیویی و اطلاعیه‌های نیروی دریایی سپاه به همه کشتی‌ها اعلام شده است و سرپیچی و نادیده گرفتن این مقررات از سوی شناورها و همراهی با ارتش متجاوز آمریکا برای عبور از مسیرهای غیر مجاز تنگه هرمز با حوادث این چنینی همراه خواهد بود.



واقعیت وضعیت تنگه هرمز این است که مشاهده می‌کنید نه آنچه فرمانده تروریستی سنتکام با استفاده از تصاویر آرشیوی در فضای مجازی اعلام می‌کند.»