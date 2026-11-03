باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت بهره‌برداری و مدیریت پتروپارس از اول فروردین ۱۴۰۱ بهره‌برداری از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی را آغاز کرده و تاکنون تولید گاز را بدون وقفه ادامه داده است. این مجموعه تنها پالایشگاه در پروژه‌های پارس جنوبی است که بدون حضور شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC) در زنجیره تأمین گاز فعالیت دارد.

استمرار تولید با وجود محدودیت تجهیزات

این شرکت با وجود تحریم‌ها و عدم دسترسی به پمپ آمین آماده‌به‌کار، تولید گاز را ادامه داده است. همچنین طی پنج سال گذشته سه مرحله عملیات اورهال تنها با استفاده از نیرو‌های بهره‌بردار مستقر در پالایشگاه انجام شده است. راه‌اندازی واحد بازیافت گوگرد (SRU) و بخش تصفیه گاز خروجی آن (TGTU) از اقدامات انجام‌شده در فاز ۱۴ است که بخش TGTU برای نخستین بار در پارس جنوبی راه‌اندازی شده است. همچنین سناریوی پرسازی معکوس (Reverse Filling) مخازن میعانات گازی واحد ۱۴۳ با هدف ورود به مراحل تکمیلی راه‌اندازی و بهره‌برداری واحد چهارم تصفیه گاز (GTU۴) اجرا شده است.



با توجه به تکمیل نشدن مخازن ذخیره‌سازی واحد‌های ۱۴۷ و ۱۴۸، سناریوی بای‌پس مخازن LPG اجرا شد و پروپان و بوتان گرم به مجتمع پتروپالایش کنگان ارسال شد. این اقدام با هدف جلوگیری از هدررفت محصولات تولیدی پالایشگاه انجام شده است.

پس از حمله ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ به پالایشگاه فاز ۱۴، تولید این مجموعه در مدت دو هفته بازیابی شد و طی یک ماه ۷۵ درصد ظرفیت تولید قابل بازگشت به مدار آمد. همچنین تعمیرات مکانیکی تجهیزات آسیب‌دیده ردیف دوم گازی شامل هیتر واحد ۱۰۴ و پکیج‌های متانول، دکتر مولر، کلدباکس و آنتی‌فوم تکمیل شد. در جریان حملات هوایی به پالایشگاه‌های سایت یک پارس جنوبی نیز عملیات تعویض پمپ آمین ردیف چهارم انجام شد و تولید در دوره جنگ بدون وقفه ادامه یافت.

تزریق گاز به خط ششم سراسری انتقال گاز (IGAT۶) در ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد و عملیات رسمی بهره‌برداری از پالایشگاه فاز ۱۴ از اول فروردین ۱۴۰۱ شروع شد. شرکت بهره‌برداری و مدیریت پتروپارس از زمان آغاز بهره‌برداری تاکنون فعالیت تولیدی این پالایشگاه را بدون وقفه ادامه داده است.