مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی از بهره‌برداری شبکه‌های اصلی آبیاری بادین‌آباد یک و دو و حاجی‌ابراهیم در پیرانشهر خبر داد و گفت: با اجرای طرح‌های مهار آب‌های مرزی، امکان توسعه و آبیاری حدود ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آیین بهره‌برداری از شبکه‌های اصلی آبیاری بادین‌آباد یک و دو و حاجی‌ابراهیم، ایستگاه پمپاژ شبکه تحت فشار بادین‌آباد و پست برق ۱۳۲ کیلوولت، با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مجید رستگاری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، گزارشی از ظرفیت‌های ایجادشده در بخش کشاورزی ارائه شد.

رستگاری با اشاره به اجرای پنج طرح مهم مهار آب‌های مرزی شامل کرم‌آباد، شهید قنبری، آغ‌چای، غازان و سد سیلوه اظهار کرد: مجموع اراضی تحت پوشش این طرح‌ها حدود ۵۰ هزار هکتار و سرمایه‌گذاری انجام‌شده با احتساب هزینه‌های به‌روز، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: از مجموع ۱۳ هزار هکتار اراضی پیش‌بینی‌شده در طرح سد سیلوه و شبکه‌های وابسته، بیش از ۶ هزار هکتار پیش‌تر به بهره‌برداری رسیده و در این مرحله نیز حدود ۶ هزار هکتار دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

جزئیات شبکه آبیاری حاجی‌ابراهیم

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با بیان اینکه شبکه آبیاری حاجی‌ابراهیم ۶۳۳ هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش قرار می‌دهد، گفت: این طرح با دو ایستگاه و امکان تأمین حدود چهار میلیون مترمکعب آب از محل بند حاجی‌ابراهیم اجرا شده و زمینه اشتغال حدود ۷۴۰ نفر را فراهم می‌کند.

رستگاری همچنین از اجرای خط انتقال برق ۱۳۲ کیلوولت به طول ۱۱ کیلومتر با ۳۱ دکل و نصب دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت‌آمپری خبر داد و افزود: برای اجرای خط انتقال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و احداث و تجهیز پست برق حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

بادین‌آباد؛ طرحی با کارکرد کشاورزی و زیست‌محیطی

وی با اشاره به کارکرد دوگانه بند بادین‌آباد اظهار کرد: این طرح علاوه بر تأمین آب کشاورزی منطقه، در انتقال آب به دریاچه ارومیه نیز نقش دارد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از آب از طریق کانال‌ها و مسیرهای انتقال به سد کانی‌سیب هدایت شده و از طریق تونل به دریاچه ارومیه می‌رسد.

رستگاری تأکید کرد: در طراحی و اجرای این طرح، تأمین حقابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تأکید بر تکمیل شبکه‌ها و اصلاح الگوی کشت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در پایان خواستار حمایت وزارت نیرو برای تکمیل سایر شبکه‌های آبیاری استان و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بهینه از طرح‌ها شد.

وی افزود: اجرای طرح‌های آبیاری باید با همکاری جهاد کشاورزی، تشکل‌های تعاونی و کشاورزان و همراه با اصلاح الگوی کشت انجام شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، منابع آبی به شکل بهینه مصرف و حقابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه تأمین شود.

رستگاری در پایان از همراهی کشاورزان پیرانشهر و تلاش پیمانکاران، مشاوران و مجموعه‌های اجرایی در تکمیل این طرح‌ها قدردانی کرد.

برچسب ها: طرح آبیاری ، اراضی کشاورزی
خبرهای مرتبط
آغاز آبرسانی به ۷۰۰ هکتار از اراضی خداآفرین
تجهیز یک سوم از اراضی گلستان به سیستم های آبیاری
آغاز عملیات اجرایی طرح آبیاری عمومی تحت فشار روستای کلبی بک
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
مشارکت مؤدیان مالیاتی در احداث کانون پرورش فکری سلماس/ گامی ماندگار در توسعه فرهنگی
بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری ۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پیرانشهر با سرمایه‌گذاری ۱۷ همتی
 نشانه‌های عینی بهبود زیستی دریاچه ارومیه با بازگشت آرتمیا/ افزایش حجم آب به ۲.۵۵ میلیارد مترمکعب
کسری ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی آب‌های زیرزمینی/ مدیریت مصرف آب و توسعه زیرساخت‌ها، شرط حیاتی توسعه پایدار است
جهش علمی دانشگاه ارومیه/ حضور رکورددار پژوهشگران در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر جهان
 خودسازی در دوران جوانی تضمین‌کننده سعادت آینده است 
تمهیدات ترافیکی پلیس راهور برای مراسم ۱۳ آبان در مرکز آذربایجان غربی
افتتاح زیرساخت حیاتی برق بادین‌آباد پیرانشهر با حضور وزیر نیرو/ گامی بزرگ در توسعه کشاورزی آذربایجان‌غربی
بسیج دانش‌آموزی آذربایجان غربی پیشران دفاع از آرمان‌های انقلاب است
آغاز رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آزاد و دسته برتر جوانان پسر کشور در ارومیه
صدور ۲۰فقره ضمانت الکترونیکی در آذربایجان غربی
ثبت بیش از ۳۹ هزار تماس و امدادرسانی به ۱۰ هزار مصدوم در آذربایجان‌غربی
پایانه رازی وارد چرخه تأمین کالاهای اساسی کشور شد/ تردد روازنه ۲۰ کامیون
خیز آذربایجان غربی برای ثبت جهانی روستای حسنلو
 هدف‌گذاری درآمد پایدار و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ماکو
 تمرکز دولت بر پروژه‌های مولد و رفع ناترازی برق
مدیریت مصرف اولویت اول کشور؛ احیای دریاچه ارومیه با جدیت دنبال می‌شود
آذربایجان‌غربی در مسیر جهش توسعه‌ای/ از الگوی مدیریت بحران در صنعت آب و برق تا خیزش اقتصادی
تأکید وزیر نیرو بر شتاب‌بخشی به طرح‌های راهبردی آب و برق آذربایجان‌غربی
وزیر نیرو در جریان آخرین وضعیت دریاچه ارومیه قرار گرفت