باشگاه خبرنگاران جوان - در آیین بهره‌برداری از شبکه‌های اصلی آبیاری بادین‌آباد یک و دو و حاجی‌ابراهیم، ایستگاه پمپاژ شبکه تحت فشار بادین‌آباد و پست برق ۱۳۲ کیلوولت، با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مجید رستگاری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، گزارشی از ظرفیت‌های ایجادشده در بخش کشاورزی ارائه شد.

رستگاری با اشاره به اجرای پنج طرح مهم مهار آب‌های مرزی شامل کرم‌آباد، شهید قنبری، آغ‌چای، غازان و سد سیلوه اظهار کرد: مجموع اراضی تحت پوشش این طرح‌ها حدود ۵۰ هزار هکتار و سرمایه‌گذاری انجام‌شده با احتساب هزینه‌های به‌روز، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: از مجموع ۱۳ هزار هکتار اراضی پیش‌بینی‌شده در طرح سد سیلوه و شبکه‌های وابسته، بیش از ۶ هزار هکتار پیش‌تر به بهره‌برداری رسیده و در این مرحله نیز حدود ۶ هزار هکتار دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

جزئیات شبکه آبیاری حاجی‌ابراهیم

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با بیان اینکه شبکه آبیاری حاجی‌ابراهیم ۶۳۳ هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش قرار می‌دهد، گفت: این طرح با دو ایستگاه و امکان تأمین حدود چهار میلیون مترمکعب آب از محل بند حاجی‌ابراهیم اجرا شده و زمینه اشتغال حدود ۷۴۰ نفر را فراهم می‌کند.

رستگاری همچنین از اجرای خط انتقال برق ۱۳۲ کیلوولت به طول ۱۱ کیلومتر با ۳۱ دکل و نصب دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت‌آمپری خبر داد و افزود: برای اجرای خط انتقال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و احداث و تجهیز پست برق حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

بادین‌آباد؛ طرحی با کارکرد کشاورزی و زیست‌محیطی

وی با اشاره به کارکرد دوگانه بند بادین‌آباد اظهار کرد: این طرح علاوه بر تأمین آب کشاورزی منطقه، در انتقال آب به دریاچه ارومیه نیز نقش دارد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از آب از طریق کانال‌ها و مسیرهای انتقال به سد کانی‌سیب هدایت شده و از طریق تونل به دریاچه ارومیه می‌رسد.

رستگاری تأکید کرد: در طراحی و اجرای این طرح، تأمین حقابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تأکید بر تکمیل شبکه‌ها و اصلاح الگوی کشت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در پایان خواستار حمایت وزارت نیرو برای تکمیل سایر شبکه‌های آبیاری استان و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بهینه از طرح‌ها شد.

وی افزود: اجرای طرح‌های آبیاری باید با همکاری جهاد کشاورزی، تشکل‌های تعاونی و کشاورزان و همراه با اصلاح الگوی کشت انجام شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، منابع آبی به شکل بهینه مصرف و حقابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه تأمین شود.

رستگاری در پایان از همراهی کشاورزان پیرانشهر و تلاش پیمانکاران، مشاوران و مجموعه‌های اجرایی در تکمیل این طرح‌ها قدردانی کرد.