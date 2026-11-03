ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت غرب کشور

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: فردا چهارشنبه با ورود سامانه بارشی جدید از غرب به کشور، ابتدا استان‌های آذربابجان غربی، کردستان و کرمانشاه، و بتدریج غرب ایلام، لرستان و غرب خوزستان از بارش‌ها بهره‌مند می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در مناطقی از شمال‌غرب، سواحل خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، استان‌های یزد، کرمان، شرق اصفهان، خراسان‌جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید را شاهد هستیم.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از تداوم بارش‌ها برای فردا در نوار شرقی، استان‌های کرمان و جنوب هرمزگان خبر داد و گفت: این سامانه عصر چهارشنبه از شرق خارج می‌شود و سامانه بارشی جدیدی نیز از غرب وارد کشور خواهد شد.

او افزود: فردا عصر با ورود سامانه بارشی جدید از غرب به کشور، ابتدا استان‌های آذربابجان غربی، کردستان و کرمانشاه، و بتدریج غرب ایلام، لرستان و غرب خوزستان از بارش‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی یادآور شد:  تهران امروز در برخی ساعات بارندگی و وزش باد شدید دارد.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
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