باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- غلامرضا کاظمیان معاون معماری و شهرسازی با اشاره به روند تصویب این مصوبه اظهار داشت: این مصوبه ابتدا در شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور همه اعضا بررسی و تأیید شد و سپس در کمیسیون زیربنایی هیئت دولت مطرح شد؛ در نهایت کل هیئت دولت آن را تصویب کرده و بخش‌های مختلف مکلف به اجرای آن هستند.

وی افزود: در این مصوبه موضوعات متعددی به‌طور هم‌زمان دیده شده است؛ از جمله موضوع آب، کیفیت ساخت‌وساز، کشاورزی و اراضی زراعی، محیط زیست، پدیده خشک‌منظری (بیابان‌زایی) و استفاده از چرخه‌های تصفیه فاضلاب برای آبیاری فضای سبز.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بر این اساس، به مدت سه سال مجوز احداث شهرک و شهر جدید دیگری صادر نخواهد شد؛ زیرا در حال حاضر بر اساس مجموعه طرح‌های مصوب، ظرفیت حدود ۲۲ میلیون نفر وجود دارد، در حالی که جمعیت منطقه حداکثر ۱۷ میلیون نفر است و همچنان حدود ۵ میلیون نفر ظرفیت دیگر باقی است.

کاظمیان ادامه داد: با این حال، در همان مصوبه تأکید شده است که از ظرفیت‌های فعلی شهرها و روستاها می‌توان استفاده کرد و بازنگری طرح‌ها نیز در دستور کار قرار دارد؛ به این معنا که اگر شهری به افق طرح جامع خود نزدیک می‌شود، مثلاً طرح جامع آن در سال ۱۴۰۷ به پایان می‌رسد، بازنگری آن از هم‌اکنون آغاز خواهد شد و در صورت نیاز، ظرفیت آن نیز افزایش خواهد یافت.

وی توسعه درون‌زا را یکی از این ظرفیت‌ها دانست و گفت: بافت‌های فرسوده، محله‌های هدف بازآفرینی شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی که در منطقه شکل گرفته‌اند، همه ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ این موضوع صراحتاً در مصوبه نیز آمده است که توسعه با اولویت درون‌زا انجام شود.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این رویکرد قطعاً کمک خواهد کرد که مردم در داخل شهرها به مسکن مناسب‌تر، با قیمت مناسب‌تر و در محل مطلوب‌تری دسترسی پیدا کنند.