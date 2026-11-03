موارد ابتلا به آنفلوآنزا و کرونا رو به افزایش است، اما امسال آنفلوآنزای کم خطرتر نوع B بیشتر از نوع A است.

باشگاه خبرنگاران جوان - موارد ابتلا به آنفلوآنزا و کرونا در کشور همچنان رو به افزایش است و از آستانه هشدار عبور کرده؛ روندی که با افزایش چشمگیر بستری‌ها همراه بوده است. این در حالی است که برخلاف الگوی معمول سال‌های گذشته، هنوز آنفلوآنزای نوع A که علائم حادتری دارد، در کشور غالب نشده و فعلا نوع B در حال گسترش است.

جولان همزمان ۲ ویروس در کشور

آمیتیس رمضانی، رئیس انجمن علمی متخصصان بیماری‌های عفونی کشور می‌گوید: «در حال حاضر، میزان موارد مثبت کرونا در کشور از ۲۰درصد هم فراتر رفته است؛ یعنی از آستانه هشدار بالای ۱۰درصد هم عبور کرده‌ایم. میزان ابتلا به آنفلوآنزا هم که قبل از این کمتر از ۱۰ درصد بود، حالا به بالای ۱۰ درصد رسیده است.»

رمضانی می‌گوید: «نکته مهم این است که ۲ گروه ویروسی کرونا و آنفلوآنزا شامل آنفلوآنزای نوع A و B و کووید هر هفته در مقایسه با هفته قبل افزایش پیدا می‌کنند. این روند نشان می‌دهد که تا چه اندازه به رعایت مراقبت‌های بهداشتی نیاز داریم.» این متخصص بیماری‌های عفونی درباره کرونا هم می‌گوید: «وقتی سطح ایمنی جامعه کاهش پیدا می‌کند و تغییرات ویروس هم بیشتر می‌شود، پیک یا موج بعدی بیماری شروع می‌شود. در حال حاضر کرونا به همین دلیل وارد موج افزایشی شده است.»

آیا افزایش موارد ابتلا طبیعی است؟

رئیس انجمن علمی متخصصان بیماری‌های عفونی کشور در پاسخ به این سوال که آیا افزایش موارد ابتلا، جهش ویروس محسوب می‌شود و طبیعی است، توضیح می‌دهد که «این اتفاق را نمی‌توان جهش ویروس محسوب کرد. ما هر سال انتظار داریم که موارد ابتلا به آنفلوآنزا در این مقطع از سال افزایش پیدا کند، اما امسال تعداد موارد ابتلا به آنفلوآنزا در کشور نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته کمی بیشتر شده است.»

چرا کودکان و نوجوانان بیشتر درگیر شده‌اند؟

رئیس انجمن علمی متخصصان بیماری‌های عفونی کشور در این زمینه توضیح می‌دهد: «در مورد آنفلوآنزا حدود ۵۶ درصد موارد مثبت مربوط به گروه سنی زیر ۱۵سال است و بیشترین سهم ابتلا که بیش از ۳۴درصد است، به گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال اختصاص دارد. این گروه سنی به‌دلیل سطح ایمنی پایین‌تر و مواجهه کمتر قبلی با ویروس آسیب‌پذیرترند.» دکتر رمضانی اضافه می‌کند: «از طرف دیگر، تجمع کودکان و نوجوانان در محیط مدرسه و نامناسب بودن شرایط تهویه در این فضا‌ها هم در افزایش موارد ابتلا مؤثر است.»

آیا مقصر، ورودِ با تأخیر واکسن بود؟

رمضانی در پاسخ به این سؤال که آیا ورودِ با تأخیر واکسن، مقصر گسترش آنفلوآنزا در کشور است، می‌گوید: «این مسئله ارتباطی با افزایش موارد ابتلا ندارد؛ چون هنوز آنفلوآنزای نوع A در کشور شیوع پیدا نکرده است. بیشترین مشکل ما معمولاً با آنفلوآنزای نوع A است که هنوز وارد موج شیوع نشده؛ این الگوی نسبتاً عجیبی است. تاکنون چنین الگویی نداشته‌ایم؛ چون طبق الگوی کلاسیک، در این مقطع باید آنفلوآنزای نوع A غالب باشد، اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است؛ بنابراین افزایش فعلی موارد ابتلا را نمی‌توان به مسئله واکسن و میزان دسترسی به آن مرتبط دانست. ضمن اینکه ما تزریق واکسن آنفلوآنزا را برای گروه‌های پرخطر توصیه می‌کنیم، نه برای همه افراد جامعه.»

نکته مثبت این است که پارسال در همین مقطع زمانی، آنفلوآنزای نوع A غالب بود که علائم حادتری دارد، اما امسال هنوز آنفلوآنزای نوع B شیوع بیشتری دارد. نوع B معمولاً خفیف‌تر است و شدت بیماری‌زایی کمتری دارد.

منبع: روزنامه همشهری

برچسب ها: آنفلوآنزا حاد ، آنفلوآنزا ، کرونا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
ان ربک لبا لمرصاد

همانا خداوند در کمین ظالمان و ستمگران است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
صد سال پیش همی موقع ها. هر سال سه متر برف ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ میبارید. همه شهر هایییی ایران عزیزوم حالا چرا حتی بارونم نمیاد باید التماس خدا کنیم چرا تا حالا از خودتون پرسیدین چرا
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