باشگاه خبرنگاران جوان - در بخش مسابقه تئاتر خردسال سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان مجتبی کاظمی، آرش شریف‌زاده، پگاه معصومی مسئولیت انتخاب آثار را برعهده داشتند.

به نقل از ستاد خبری جشنواره، براساس نظر این هیئت، آثار نمایشی معرفی‌شده برای حضور در سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به این شرح است:

۱- نمایش «این همه تلق و ملق» نوشته ملیحه مقیمی اسفندآبادی و به کارگردانی ملیحه مقیمی اسفندآبادی از شهر تهران

۲- نمایش «بغل» نوشته محمدعلی افضلی‌فر و کتایون اسدی و به کارگردانی کتایون اسدی از شهر تهران

۳- نمایش «بیشتر از مهربونی» نوشته شراره طیار و به کارگردانی فهیمه باروتچی از شهر تهران

۴- نمایش «خرما بزی» نوشته امیر مشهدی عباس و به کارگردانی کوثر ثمره میری از شهر زاهدان

۵- نمایش «خمیازه» نوشته زیبا برجی فلاح و به کارگردانی زیبا برجی فلاح از شهر تهران

۶- نمایش «خونه‌ من» نوشته حامد ترابی و به کارگردانی حامد ترابی از شهر همدان

۷- نمایش «رویای برفی» نوشته حامد زارعان و به کارگردانی مریم خاکسار تهرانی از شهر تهران

۸- نمایش «کوکی زنجبیلی» نوشته دیوید وود و به کارگردانی فاطمه باغبادی از شهر تهران

۹- نمایش «ما دلامون روشنه» نوشته مقداد شیری و به کارگردانی مقداد شیری از شهر اهواز

سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست»، از هشتم تا سیزدهم آذر در همدان برگزار خواهد شد.