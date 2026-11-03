دبیرخانه سومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار با انتشار فراخوانی رسمی، جزئیات برگزاری بخش فیلم‌های موبایلی «ویژه دانش‌آموزان سراسر کشور» را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بر اساس این فراخوان، دانش‌آموزان سراسر کشور می‌توانند آثار تولیدی خود را در محورهای موضوعی متنوعی شامل: «خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران»، «جنگ ۱۲ روزه»، «جنگ رمضان»، « مراسم تشییع رهبر شهید»، «شهدای دانش‌آموز میناب»، «جلوه‌های ایثار و فداکاری در زندگی روزمره» و «امت مبعوث و جلوه‌های حضور دانش‌آموزان در تجمعات شبانه» به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

به نقل از واحد اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای سومین جشنواره ملی فیلم ایثار، شرایط و مقررات شرکت در این بخش به شرح زیر است:

۱. فیلم باید شخصاً توسط دانش‌آموز و با استفاده از تلفن همراه تهیه شده باشد.

۲. قالب آثار می‌تواند مستند کوتاه، گزارش، روایت، مصاحبه یا فیلم داستانی کوتاه باشد.

۳. رعایت اخلاق، حریم خصوصی و کسب اجازه از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران الزامی است.

۴. اثر باید در ایده و تولید اصالت داشته و از منابع دیگر کپی‌برداری نشده باشد.

۵. حداکثر زمان اثر ۱۰ دقیقه و قاب ضبط تصویر باید به‌صورت افقی باشد.

۶. مشخصات کامل دانش‌آموز شامل نام و نام خانوادگی، سن، پایه تحصیلی، نام مدرسه، شهرستان و شماره تماس همراه اثر ارسال شود.

این بخش به‌صورت رقابتی برگزار شده و از آثار برگزیده با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی در مراسم اختتامیه تجلیل خواهد شد.

دانش‌آموزان و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را نهایتاً تا تاریخ اول آذرماه امسال از طریق رایانامه به نشانی www.c.p.issar@gmail.com به دبیرخانه ارسال نمایند. همچنین شماره تلفن ۰۲۱۸۳۲۳۲۶۴۵ برای پاسخگویی به سوالات و راهنمایی شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

سومین جشنواره ملی فیلم ایثار با رویکرد تعمیق فرهنگ ایثار و مقاومت و با حضور هنرمندان و سینماگران سراسر کشور، آذرماه سال جاری به میزبانی کلان‌شهر تبریز برگزار خواهد شد

برچسب ها: فیلم ایثار ، جشنواره سینمایی
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