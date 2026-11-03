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از کودتای ۲۸ مرداد تا تسخیر سفارت آمریکا؛ حافظه تاریخی ملت ایران + فیلم

کودتای ۲۸ مرداد و نقش آمریکا در سرنگونی دولت ملی مصدق، ریشه اصلی بی‌اعتمادی تاریخی ایرانیان به واشنگتن و زمینه‌ساز تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعتماد محمد مصدق به آمریکا برای حمایت از ملی شدن صنعت نفت، با فشار اقتصادی و سیاسی واشنگتن و لندن و سرانجام همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی دو کشور در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پاسخ گرفت. آمریکا و انگلیس با جنگ اقتصادی، عملیات رسانه‌ای و سازمان‌دهی نیروهای داخلی، دولت ملی مصدق را سرنگون کردند و شاه به قدرت بازگشت.

خاطره این مداخله در حافظه سیاسی ایرانیان باقی ماند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ بار دیگر به صحنه آمد. دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا را اشغال کردند؛ سفارتی که برای بسیاری از مردم یادآور مداخلات واشنگتن و کودتای ۲۸ مرداد بود و این اقدام از سوی امام خمینی «انقلاب دوم» نام گرفت.

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