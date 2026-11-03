باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌اله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، در این مراسم با اشاره به جایگاه کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در حکمرانی بازار سرمایه، بر ضرورت تقویت نقش نهاد‌های مالی در اقتصاد کلان، مشارکت فعال کانون در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، ثبات مدیریتی و ارتقای تخصص‌گرایی در نهاد‌های مالی تاکید کرد.

کانون، شریک سازمان بورس در حکمرانی بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به آغاز فعالیت هیات مدیره جدید کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران، ورود اعضای تازه را زمینه‌ساز طرح ایده‌ها و دیدگاه‌های نو دانست و ابراز امیدواری کرد دوره جدید فعالیت کانون با دستاورد‌های قابل توجهی همراه باشد.

او ارتقای جایگاه و تقویت نقش نهاد‌های مالی در اقتصاد کلان کشور را از مهم‌ترین ماموریت‌های کانون در دوره جدید برشمرد و با اشاره به در پیش بودن فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، گفت: کانون باید همانند دوره‌های گذشته، در این فرآیند حضوری فعال و اثرگذار داشته باشد و از ظرفیت کارشناسی خود برای طرح دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های تخصصی استفاده کند.

ظرفیت کانون برای پذیرش بخشی از امور تصدی‌گری

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ظرفیت‌های کانون در حوزه اندیشه‌ورزی و سیاست‌گذاری افزود: این نهاد از توان کارشناسی و تخصصی قابل توجهی برخوردار است و در صورت واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری به کانون، می‌تواند این مسئولیت‌ها را با کارایی بیش‌تری دنبال کند.

ثبات مدیریتی و تخصص‌گرایی در نهاد‌های مالی

صیدی در بخش دیگری از سخنان خود، کوتاه شدن دوره‌های مدیریتی در نهاد‌های مالی را از عواملی دانست که می‌تواند بر تداوم و اثربخشی اقدامات تاثیر بگذارد و بر ضرورت تقویت ثبات مدیریتی تاکید کرد.

او از کانون خواست با تدوین ضوابط و قواعد مشخص، زمینه تقویت ثبات مدیریتی در نهاد‌های مالی را فراهم کند.

رییس سازمان بورس هم‌چنین تخصص‌گرایی و برخورداری اعضای هیات مدیره نهاد‌های مالی از صلاحیت‌های علمی و فنی را ضروری دانست و گفت: کانون باید در کنار تدوین قواعد و معیار‌های احراز صلاحیت حرفه‌ای، به موضوع آموزش نیز توجه ویژه داشته باشد.

صیدی افزود: لازم است افرادی که قصد پذیرش مسئولیت در هیات مدیره نهاد‌های مالی را دارند، پیش از تصدی این مسئولیت‌ها، دوره‌های آموزشی تخصصی و مرتبط را در کانون بگذرانند تا از دانش و آمادگی لازم برای ایفای وظایف خود برخوردار باشند.

ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر کار کارشناسی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به آثار تصمیمات اقتصادی بر بخش‌های مختلف کشور، تاکید کرد: تصمیم‌گیری درباره صنایع مختلف باید بر پایه بررسی‌های کارشناسی دقیق انجام شود و در این فرآیند، منافع و ملاحظات تمام ذی‌نفعان مورد توجه قرار گیرد.

منبع: کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران