در جریان برگزاری هم اندیشی اساتید دانشگاه باقرالعلوم (ع) با حضور، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از دکتر اسماعیل بقائی، تقدیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان_در جریان برگزاری هم اندیشی اساتید دانشگاه باقرالعلوم (ع) با حضور دکتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که با موضوع «نقش دیپلماسی عمومی در حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، در دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد از دکتر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به پاس موضع‌گیری‌های صریح، هوشمندانه، به‌موقع و مقتدرانه در عرصه دیپلماسی و تبیین و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحولات و مسائل بین‌المللی تقدیر شد.

این تقدیر در حضور جمعی از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و در حاشیه این نشست علمی که در سالن شهید بهشتی دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد، صورت گرفت.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر شمس‌الله مریجی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم (ع)، با اهدای تقدیرنامه‌ای از تلاش‌ها و رویکرد حرفه‌ای دکتر بقائی در جایگاه سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور تجلیل کرد.

در این تقدیرنامه، بر اهمیت اتخاذ مواضع روشن، مستدل و قاطع در عرصه بین‌المللی و نقش مؤثر سخنگوی وزارت امور خارجه در بازتاب دیدگاه‌ها، تبیین سیاست‌ها و دفاع از منافع و مواضع جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است.

متن کامل تقدیرنامه به این شرح است:

«مَنْ لَمْ یَشْکُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ لَمْ یَشْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ»

جناب آقای دکتر اسماعیل بقائی «زید عزه»

سخنگوی محترم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

توفیق خدمتگزاری صادقانه به میهن اسلامی و پاسداری از منافع عمومی، موهبتی ارزشمند است که تنها در سایه تعهد، درایت و روحیه مسئولیت‌پذیری تحقق می‌یابد.

مواضع صریح و دفاع مستمر جنابعالی از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر جایگاه و اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی کشور در نشست‌های خبری، و تدبیر نمادین در انتخاب دکور مدرسه میناب در نشست رسانه‌ای، نمایانگر تعهد راسخ به ارزش‌های ملی و توجه عمیق به ابعاد هویتی در تعاملات رسمی است.

همچنین التزام مشهود به مناسبات مذهبی و استمرار پوشش مشکی به مناسبت شهادت امام شهید، رعایت تفکیک و تمایز در لحن و رویکرد پاسخگویی قاطع در برابر بیگانگان در مقایسه با گفت‌وگوی مشفقانه با آحاد جامعه، و در پیش گرفتن سعه‌صدر و حلم در مواجهه با برخی ناملایمات و رفتار‌های ناصواب، شایسته تکریم و ستایش است.

بدین‌وسیله به پاس رویکرد مدبرانه و اقدامات مؤثر جنابعالی در عرصه اطلاع‌رسانی، صیانت از منافع ملی و تقویت همبستگی عمومی، مراتب سپاس و قدردانی دانشگاه باقرالعلوم (ع) تقدیم می‌گردد.

از درگاه خداوند متعال، دوام عزت و استمرار توفیقات روزافزون جنابعالی را در خدمت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران مسئلت دارم.

شمس الله مریجی

رئیس دانشگاه باقرالعلوم (ع)