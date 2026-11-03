باشگاه خبرنگاران جوان_ علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس طرح پیشرفت و آبادانی ۴۰۴۰، به همراه مهندس سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، فرماندار جعفرآباد، مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از طرح‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای این شهرستان بازدید کردند.

این برنامه با حضور مسئولان در گلزار شهدای شهرستان و غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان آغاز شد.

در ادامه، هیئت بازدیدکننده از زمین چمن در حال احداث روستای پاچیان، طرح پرورش ماهی‌های زینتی و طرح گردشگری «دشت قاهان» در روستای آغلک بازدید کرد.

همچنین طرح بهسازی معابر روستای آغلک به مساحت ۹۰۰ مترمربع و با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

بازدید از بوستان گردشگری روستای بنابر، طرح بوم‌گردی و ظرفیت‌های روستای هدف گردشگری نویس و بررسی طرح هادی و ظرفیت‌های بوم‌گردی روستای کهندان از دیگر برنامه‌های این سفر بود.

در جریان این بازدیدها، ظرفیت‌های توسعه روستاها، مسائل و نیاز‌های موجود و راهکار‌های تقویت زیرساخت‌ها، رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق روستایی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این سفر نیز نشست مشترک مسئولان برگزار و نتایج بازدید‌ها بررسی شد و تفاهم‌نامه‌ای با هدف پیگیری و تسریع در اجرای طرح‌های پیشرفت و آبادانی شهرستان جعفرآباد به امضا رسید.