دولت نروژ از اختصاص ۱.۰۷ میلیارد کرون، معادل ۱۰۷.۶ میلیون دلار، برای سرمایه‌گذاری در اوکراین با هدف تقویت صنایع دفاعی این کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت نروژ روز سه‌شنبه اعلام کرد یک میلیارد و ۷۰ میلیون کرون نروژ، معادل ۱۰۷.۶ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در اوکراین اختصاص می‌دهد؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که با مشارکت بخش تجاری و اقتصادی نروژ انجام خواهد شد.

دولت نروژ در بیانیه‌ای اعلام کرد این بودجه با هدف جذب سرمایه بیشتر از بخش خصوصی نروژ برای سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی اوکراین اختصاص یافته است.

سیسیلیه میرسِت، وزیر صنعت و تجارت نروژ گفت: «سرمایه‌گذاری‌های نروژ می‌تواند به توسعه سریع‌تر بخش دفاعی اوکراین کمک کند.»

مدیریت این طرح سرمایه‌گذاری بر عهده شرکت دولتی «اینوستینور» خواهد بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین ، نروژ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
اروپا چقدر از روسیه میتزسن خخخ
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