باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور معاون هماهنگ‌کننده هلدینگ دریایی و رئیس منطقه آزاد قشم، محور ترافیکی ۸.۵ کیلومتری سوزا، زیرانک و رمکان زودتر از موعد مقرر زیر بار ترافیک رفت تا امنیت جانی مسافران و رونق گردشگری جزیره تضمین شود.

محور ۸.۵ کیلومتری سوزا - زیرانک - رمکان در جزیره قشم با حضور مقامات محلی و ارشد هلدینگ دریایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) افتتاح شد تا با رفع نقاط حادثه‌خیز، امنیت تردد شهروندان و توسعه اقتصادی این منطقه راهبردی شتاب گیرد.

توسعه زیرساخت‌ها با اتکا به روحیه جهادی

در آیین بهره‌برداری از این پروژه عمرانی مهم، علیرضا صفدری معاون هماهنگ‌کننده هلدینگ دریایی با تأکید بر سرعت و دقت در اجرای طرح‌های ملی اعلام کرد که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با رعایت تمامی استاندارد‌های فنی و مهندسی، پروژه‌ها را پیش از موعد مقرر به بهره‌برداری می‌رساند. این اقدام راهبردی علاوه بر توسعه زیرساخت‌های کلان کشور، رفاه، امنیت و آرامش خاطر را برای تردد شهروندان و گردشگران به ارمغان می‌آورد.

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) پروژه‌ها را پیش از موعد به بهره‌برداری می‌رساند تا هم زیرساخت‌های کشور توسعه یابد و هم مردم با امنیت بیشتری تردد کنند.

صیانت از جان هموطنان؛ اولویت اصلی مدیریت جزیره

در ادامه این مراسم، دکتر کلایی رئیس منطقه آزاد قشم ضمن قدردانی از مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندهی و کارکنان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، به ابعاد ایمنی این پروژه اشاره کرد.

وی یادآور شد که در سال گذشته متأسفانه شمار زیادی از هموطنان در این محور پرتردد جان خود را بر اثر سوانح رانندگی از دست داده بودند، اما با افتتاح باند رفت این مسیر، امید می‌رود شاهد ریشه‌کنی حوادث تلخ جاده‌ای و ارتقای ضریب ایمنی سفر‌ها باشیم.

سال گذشته تعداد زیادی از هموطنان در این مسیر جان باختند؛ با افتتاح این باند امیدواریم دیگر شاهد حوادث تلخ نباشیم.

رونق اقتصادی و شکوفایی صنعت توریسم در قشم

محور سوزا - زیرانک - رمکان به عنوان یکی از شریان‌های حیاتی و پرتردد جزیره قشم شناخته می‌شود. با تکمیل کامل این پروژه و راه‌اندازی باند برگشت آن، نقش این مسیر در تسهیل تردد مسافران، توسعه صنعت توریسم و تسریع جریان رونق اقتصادی در پهنه جنوبی کشور دوچندان خواهد شد؛ رویدادی که نشان‌دهنده کارآمدی مدل‌های توسعه بومی و خودکفایی در سایه مدیریت جهادی است.