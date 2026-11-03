هم‌زمان با آغاز هفدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار، فراخوان این دوره با شعار «بعثت ملت ـ ایران ابرقدرت» منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشنواره مردمی فیلم عمار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و در رأس آنان، رهبر شهید انقلاب اسلامی، سیدعلی خامنه‌ای (ره)، فراخوان هفدهمین دوره این جشنواره را در بخش‌های «رقابتی»، «فیلمِ ما»، «اکران مردمی» و «جوایز مردمی» اعلام کرد.

بر اساس این فراخوان، در بخش رقابتی، تمامی آثار همسو با مبانی انقلاب اسلامی و با موضوعات روز امکان حضور در جشنواره را دارند. همچنین، اولویت‌های محتوایی پیشنهادی هفدهمین دوره جشنواره عبارت‌اند از: «بعثت خونخواهی»، «امام شهید»، «نهضت جهانی مستضعفین»، «گذار به نظم جدید جهانی»، «اقلیت تسلیم‌طلب»، «دفاع مقدس سوم»، «آرمان روح‌الله» (روایت مقابله با فتنه‌های داخلی)، «عدالت»، «رویای ایرانی» (روایت پیشرفت)، «حافظه ملی»، «جنگ اقتصادی»، «جنگ فرهنگی»، «دژ دانش» و بخش ویژه «ملتِ مبعوث».

هنرمندان و فیلم‌سازان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های مختلفی از جمله فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی، آثار فضای مجازی، هوش مصنوعی، فیلم‌نامه و بخش «فیلمِ ما» (نهضت فیلم‌سازان نوجوان) به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، علاقه‌مندان تا ۳۰ آبان‌ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه fanoos.ammarfilm.ir، آثار خود را ثبت و کد پیگیری دریافت کنند.

نمایش مرکزی آثار به‌صورت حضوری و نمایش برخط آثار منتخب در بستر‌های جشنواره از دی‌ماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. همچنین، نمایش‌های مردمی فیلم‌های منتخب در شهر‌ها و روستا‌های سراسر کشور، به دو شیوه حضوری و مجازی، از دی‌ماه ۱۴۰۵ تا پاییز ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: جشنواره مردمی فیلم عمار ، فیلم عمار
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